Крышесносное возвращение шоу 'Танці з зірками' отгремело: все выступления (фото, видео)

Этот эфир запомнится надолго.

Отгремел предновогодний благотворительный выпуск легендарного шоу "Танцы со звездами" после четырехлетней паузы.

Судьями были Дмитрий Монатик, Екатерина Кухар, Наталья Могилевская и Дмитрий Дикусар, который в начале полномасштабной войны пополнил ряды Вооруженных сил Украины и редко выходил на связь.

В начале выпуска он признался, что более комфортно чувствовал себя на паркете, и выразил надежду, что когда-то еще там будет.

"Я приветствую всю Украину. Очень я нервничаю, потому что я пока не понимаю, где я, и что происходит. Но я очень рад, что я здесь", - отметил он.

"Танці з зірками" 2025 - как это было

Первыми на паркет вышли Неля Шовкопляс и Макс Леонов.

Вторыми выступили ветеран ВСУ Руся Данилкина и Павел Симакин.

Третьими выступили Павел Текучев вместе с Анной Карелиной.

Следующими станцевали Даша Квиткова с Евгением Котом.

Потом впечатляли зрителей комик Василий Байдак и Nadine

Следующими вышли на паркет Натали Солоник и Александр Прохоров.

Далее всех до слез довели Никита Добрынин и Анна Манжула, которые посвятили свое выступление памяти украинского певца, лидера группы Adam.

Потом зажигали актриса Наталка Денисенко с Антоном Нестерко.

После станцевали Наталья Островская и Виталий Загоруйко.

Далее на паркет вышли Женя Галич и Яна Цибульская.

Потом удивили всех ведущий Григорий Решетник и танцовщица Юлия Сахневич.

Последними на паркет вышли певица Kola с Сергеем Ефремовым.

Как известно, зрители могут повлиять на результаты голосования. Линии для голосования зрителей будут открыты вплоть до 29 декабря. А пока результаты выглядят так:

Напомним, этот спецвыпуск "Танцы со звездами" имеет важную благотворительную цель. Проект объединяет силы с всеукраинским современным центром военной травмы Superhumans Center, который собирает средства на прицельную эвакуацию - новейший формат быстрой транспортировки раненых военных с передовой сразу в операционные центры. Благодаря этому средняя продолжительность эвакуации сократилась до 17, а иногда и 15 часов с момента ранения. Это решающие часы, которые часто определяют, удастся ли спасти конечность или даже жизнь. Задонатить на сбор можно по ссылке.

