Как открыть машину за 5 минут, если ключи остались внутри: лайфхак от автомобилистов

Важно знать о том, что делать, если дверь захлопнулась, а ключи лежат внутри.

Многие водители наверняка попадали в ситуацию, когда ключи оставались внутри автомобиля. Такая неприятность может случиться с каждым, причем в самый неподходящий момент. О том, можно ли открыть дверь, если ключ находится внутри, - расскажем в материале.

Как открыть машину если ключ внутри - надежные лайфхаки

Как пишет Car Keys Solution, есть множество способов разблокировать автомобильные двери без ключа, например, с помощью таких инструментов, как веревка, пластиковая полоска или длинный стержень, в зависимости от типа замка. Эксперты дали советы, что делать, если дверь захлопнулась, а ключи внутри.

Если ваш автомобиль поддерживает доступ со смартфона, вы можете разблокировать его с помощью приложения производителя, которое удаленно подключается нему. Такая функция доступна для многих современных машин. Этот вариант идеально подходит, если вы потеряли ключ, но у вас все еще есть доступ к телефону, что делает его быстрым и простым решением в критической ситуации.

Есть и другой способ, как открыть машину если ключи остались внутри и сел аккумулятор. Сначала нужно проверить, если ли возможность открыть багажник с помощью внешней кнопки. Затем попробуйте пролезть внутрь: доберитесь к передней части автомобиля и разблокируйте двери вручную.

Для старых автомобилей с ручными замками можно взять вешалку для одежды и использовать её, чтобы дотянуться до механизма через щель в окне. Вот как открыть дверь без ключа с помощью такого "инструмента":

Найдите и подготовьте прочную проволочную вешалку и выпрямите ее как можно сильнее, оставив небольшой крючок на конце.

Создайте зазор в двери. Если в вашем автомобиле есть уплотнитель, аккуратно вставьте плоскую отвертку или клин между верхней частью двери и рамой.

Вставьте вешалку в созданный зазор и держите ее параллельно двери, направляя к замку.

Перемещая вешалку внутри двери, нащупайте механизм замка или дверную ручку.

Как только вы доберетесь до механизма, осторожно поверните крючок, чтобы поднять замок или нажать на кнопку.

После того как вы успешно откроете замок, осторожно потяните за дверную ручку, чтобы открыть ее.

Также есть метод, как открыть дверь машины, если ключи остались внутри, веревкой. Как ни удивительно, шнурок иногда может открыть автомобиль, у которого есть традиционные замки с петлями, что поднимаются вверх. Опишем, что нужно делать:

Начните с завязывания скользящего узла: направьте веревку посередине.

Затем проденьте шнурок и опустите его между дверью автомобиля и рамой в верхнем углу. Постарайтесь осторожно надеть петлю на стойку замка.

Потяните за концы шнурка и затяните узел как можно туже, не допуская его соскальзывания. Затем поднимите замок, чтобы открыть его.

Еще один отличный способ открыть машину без ключа - гибкая пластиковая полоска. Вы можете использовать кусочек, вырезанный из прочной пластиковой бутылки. Этот метод более щадящий для поверхности автомобиля и является простым вариантом, когда замок доступен сбоку. Расскажем о последовательности действий:

Сдвиньте пластиковую полоску вниз и осторожно просуньте её между дверью и окном.

Медленно продвигайтесь вниз - делайте это, пока не доберетесь до механизма замка.

Затем пошевелите или надавите на него. После этого замок должен открыться.

Если у вас есть длинный тонкий стержень или отмычка, вы можете использовать их, чтобы открыть дверь автомобиля через небольшой зазор между дверью и окном. Сначала осторожно вставьте стержень и постарайтесь дотянуться до механизма замка или дверной ручки. Затем приложите небольшое усилие - это поможет активировать механизм разблокировки. Будьте осторожны, так как чрезмерное усилие может повредить дверь или уплотнитель. Этот метод лучше всего работает, если вы знакомы с принципом работы замков вашего автомобиля.

Как открыть машину если ключи в багажнике - важно знать

Некоторые водители хранят запасные ключи в багажнике. Чтобы к ним добраться из салона, нужно сложить задние сиденья и попытаться пролезть в грузовой отсек машины. Если же вы не в автомобиле, то в данном случае надо сначала открыть двери с помощью описанных раньше методов.

Рекомендуется прятать запасные автомобильные ключи в безопасном месте: под днищем, в магнитном ящике, внутри или за бампером, в колёсной арке, где может храниться запасное колесо или домкрат.

Как разблокировать двери в машине изнутри - все просто

Это можно легко сделать, нажав на соответствующую кнопку на водительской двери или же на главной консоли автомобиля. Также можно просто потянуть внутреннюю дверную ручку. Если же замок заклинил, то вам нужно будет звать на помощь автослесарей.

Стоит отметить, что в большинстве современных автомобилей есть кнопка на брелоке, которая дистанционно разблокирует двери. В некоторых транспортных средствах также есть кнопки на наружных дверных ручках, которые позволяют разблокировать автомобиль с помощью брелока.

