Трампу предложили выступить в Верховной Раде

Он сказал, что может пойти на это ради спасения жизней.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским у Дональда Трампа спросили, планирует ли он ехать в Украину, если ему удастся найти соглашение о прекращении войны, передает Skynews.

"Мы этого не ожидаем. Мы хотели бы заключить соглашение, но не обязательно ехать", - сначала ответил он.

Однако впоследствии добавил, что не исключает такого выступления:

"Я предложил пойти и выступить перед их парламентом. Если это поможет. Я не знаю, поможет ли это. Я думаю, что это, вероятно, поможет, но я даже не знаю".

Затем Владимир Зеленский вмешался и сказал Трампу, что его будут рады видеть в Украине, если он захочет приехать.

"Я не уверен, что это действительно будет необходимо. Но если это поможет спасти 25 000 жизней в месяц, или сколько бы там ни было, я точно буду готов это сделать", - ответил Трамп.

Переговоры во Флориде - последние новости

Напомним, что переговоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом завершились во Флориде, где продолжались более двух часов в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. По словам президента Зеленского, они согласовали все 20 пунктов мирного плана, наработанного с участием украинских и европейских чиновников. Команды продолжат работать.

Не решенным остался вопрос украинского Донбасса, который Россия не смогла оккупировать, но требует передать ей контроль над территориями без боя. Трамп добавил, что Россия попытается захватить еще больше территорий в ближайшие месяцы.

Также Трамп сказал, что Россия "будет помогать в восстановлении Украины". В частности, по его словам, российские власти будут предлагать снова начать торговлю энергоносителями и цены на них будут "очень низкими".

