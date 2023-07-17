Ровно год назад Медведев пообещал Украине "судный день", если ВСУ продолжат наносить удары по Крыму.

Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев призвал подрывать дома "террористов" на фоне взрывов на Крымском мосту. Его угрозам о "возмездии" за удары по полуострову ровно год.

Российский политик уже вовсе не скрывает своей кровожадности по отношению к украинцам, которых он называет "террористами". По его словам, с "террористами" надо использовать "совсем негуманные методы".

"Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними", - утверждает экс-президент РФ.

Видео дня

Медведев также добавил, что желает убийства высшего руководства "террористических формирований".

Взрывы на Крымском мосту и угрозы Медведева - главное

Ровно год назад Медведев пообещал Украине "судный день", если ВСУ продолжат наносить удары по Крыму. Это случилось после очередных "бахов" на Крымскому мосту, от которого зависит почти вся логистика оккупантов на юге Украины. Правда, потом что-то пошло не так - и политик пост удалил.

Уже сегодня утром раздались новые взрывы на Крымском мосту, вследствие чего в Черное море обрушилась часть автодорожного полотна и была повреждена опора.

Украина официально причастность не подтверждает. Тем не менее эксперты уверены, что во время атаки ВСУ использовали надводные дроны, которые уже неоднократно показывали себя в боях с Черноморским флотом РФ в Крыму.

Одна из масштабных операций на ЧФ России была осуществлена в октябре 2022-го. Тогда, по подсчетам экспертов, в результате атаки неизвестных морских беспилотников были повреждены по меньшей мере три корабля в Севастопольской бухте.

Вас также могут заинтересовать новости: