Военные рассказали, соблюдают ли россияне локальное перемирие на ЗАЭС

Силы обороны не наносят ударов в сторону оккупированной атомной станции.

В последние дни россияне гораздо реже обстреливают Запорожье и Никополь с территории ЗАЭС, хотя ранее активно использовали территорию станции для обстрелов. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины не наносят ударов в направлении Запорожской атомной станции. Хотя оккупанты укрывают там свои войска и ведут обстрелы украинских городов с территории ЗАЭС.

"Россия использует ЗАЭС как площадку для запуска дронов по Никополю и Марганцу. С территории ЗАЭС наносили удары реактивными системами залпового огня по Запорожью. Мы это фиксировали, но не наносили ответных ударов, потому что это ядерный объект", – сказал Волошин.

По его словам, невозможно оценить, придерживается ли враг перемирия вокруг ЗАЭС – прошло слишком мало времени с момента договоренности.

"Мы то туда и так не стреляем. Главное, чтобы оттуда россияне прекратили осуществлять свои атаки. За последние дни мы фиксировали меньше атак оттуда, но они все равно были, и российские военнослужащие остаются на территории ЗАЭС, используя станцию как военный объект".

Напомним, что Украина и РФ договорились о перемирии вокруг Запорожськой АЭС, которая с 2022 года находится под контролем оккупантов. По данным МАГАТЭ, после локального прекращения огня начались ремонтные работы на линиях электропередач - в ремонте нуждается резервная линия электропередач напряжением 330 киловольт, которая была оборвана более полугода назад.

Мониторинг перемирия осуществляют сотрудники МАГАТЭ. Глава Агентства Рафаэль Гросси говорил, что в случае достижения длительного перемирия между РФ и Украной атомная станция потребует "особого статуса" и "сотрудничества".

