Минобороны России обвинило Украину в попытке осуществить удар "по объектам на территории Москвы" при помощи двух БПЛА. Потерь, как утверждают у Шойгу, нет.
"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - говорится в заявлении российского министерства.
Пострадавших в результате удара якобы нет.
Российские СМИ, в свою очередь, уточняют, что на местах падения БПЛА в Москве перекрыто движение - на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. По данным московских экстренных служб, один из беспилотников упал в районе Комсомольского проспекта, 17. Неподалеку от этого места находится здание Минобороны России на Фрунзенской набережной.
OSINT-исследователь Христо Грозев обращает внимание на один интересный момент в утренней атаке по Москве. Отмечается, что один из дронов, вероятно, упал напротив Военного университета имени князя Александра Невского - штаб-квартиры ГРУ по кибернаступлению.
Движение также перекрыто на проспекте Лихачева, где, по данным пропагандистского "ТАСС", беспилотник попал в здание бизнес-центра. По сведениям "Интерфакса", около места падения дронов "в окрестных зданиях были выбиты стекла и частично повреждена кровля".
Взрывы в Москве 24 июля 2023 - главное
Утром 24 июля Москву атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты. Жители многих районов города сообщили о взрывах. Удар дронов якобы пришелся, по словам мэра столицы Собянина, по двум нежилым зданиям.
Пропагандистское агентство "ТАСС" писало со ссылкой на источники в экстренных службах, что один из беспилотников попал в здание бизнес-центра, а обломки второго были обнаружены неподалеку от здания Министерства обороны России в центре Москвы.
Украинские военные данные об атаке беспилотников не комментировали.
Стоит отметить, что это не первая атака БПЛА по Москве. В мае неизвестные "птички" влетели в крышу Кремля. Тогда у Путина обвинили Украину в попытке его убить. В ответ у Зеленского отметили, что атака, вероятно, была совершена "местными силами сопротивления".