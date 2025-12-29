Россия будет помогать в восстановлении Украины, - Трамп

По словам президента США, Россия "хочет видеть успех Украины" и Путин готов поставлять электроэнергию Украине "по очень низким ценам".

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия будет помогать в восстановлении Украины, сообщает BBC.

На вопрос журналиста, понесет ли Россия какую-то ответственность за нанесенный ущерб, Трамп заявил, что "они будут помогать".

"Россия хочет видеть успех Украины. Путин был очень щедр в своем желании видеть успех Украины, включая поставки энергии, электроэнергии и других вещей по очень низким ценам", - заявил Трамп.

Видео дня

В то же время, как говорится в публикации, российский диктатор не согласился на предложенное перемирие. По словам Трампа, глава Кремля "не хочет прекращать боевые действия, а потом начинать их снова".

"Я понимаю эту позицию", - добавил президент США.

Встреча Трампа и Зеленского: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома выразил мнение, что есть все основания для достижения "хорошего для всех" мирного соглашения. Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин "серьезно настроен на мир". По словам президента США, для Украины будет "прочное" соглашение о безопасности. Еще он добавил, что после войны будут и экономические выгоды для Украины.

Также мы писали, что помощник президента РФ Юрий Ушаков после того, как состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, заявил, что для прекращения войны Киев должен "не медля" принять решение по Донбассу. Ушаков отметил, что разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны. Он добавил, что он носил "дружеский, доброжелательный и деловой характер" и длился 1 час 15 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: