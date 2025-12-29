Обыски у руководителя областного ТЦК и СП продолжаются прямо сейчас, утверждают источники.

Служба безопасности Украины проводит обыски у руководителя Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) Андрея Савчука.

Об этом сообщает украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные информированные источники. По его информации, обыски у Савчука продолжаются прямо сейчас.

Деталей по обыскам пока нет. "Больше информации немного позже", - добавил Глагола.

Инциденты вокруг Закарпатского ТЦК

Напомним, Закарпатский ТЦК и СП несколько раз оказывался в центре скандалов. В частности, осенью уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что к его представителю в Закарпатской области обратилась женщина, заявив о незаконном задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти.

В Закарпатском ОТЦК и СП отреагировали на это заявление, отметив, что военнообязанный умер не от избиения работниками ТЦК, а в результате инфаркта.

