Склад с 'Шахедами' и понтонная переправа: спецназовцы показали удары по врагу (видео)

Цели поражены в Луганской и Донецкой областях.

Силы специальных операций ВСУ на временно оккупированной территории поразили склад с "Шахедами", понтонную переправу и военную технику. Об этом сообщила пресс-служба ССО.

Отмечается, что в ночь на 28 декабря подразделения Сил специальных операций поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Для этого были использованы ударные БпЛА FP-2.

В частности, в Донецкой области, вблизи населенного пункта Макеевка, попали в склад хранения беспилотников типа "Шахед". Недалеко от населенного пункта Никоноровка дронами ССО нанесен удар по понтонной переправе оккупантов.

Кроме того, говорится в сообщении, в Луганской области, в районе города Антрацит Силы специальных операций отработали по месту расположения ремонтного подразделения из состава 1435 мотострелкового полка.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - подчеркивают в пресс-службе.

Война в Украине

Как писал УНИАН, Силы беспилотных систем ВСУ на территории временно оккупированного Крыма поразили важные военные цели россиян. В частности, в населенном пункте Черноморское попали в радиолокационную станцию "Валдай", пункт управления комплексом радиолокационной разведки и базу хранения и запуска морских безэкипажных катеров.

Известно, что радиолокационный комплекс РЛК-МЦ "Валдай" оснащен трехкоординатной РЛС Х-диапазона и модулями оптико-электронного сопровождения. Также комплекс имеет средства пеленгования каналов управления беспилотников, может интегрироваться с комплексами радиоэлектронной борьбы. Это расширяет ее возможности в противодействии дроновым угрозам.

