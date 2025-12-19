Фильм снят на основе мирового бестселлера Фриды Мак-Фадден.

1 января 2026 года в украинский прокат выходит напряженный триллер "Горничная" (The Housemaid) с Сидни Суини и Амандой Сейфрид, раскрывающий страшные семейные тайны, скрытые под ослепительным блеском богатой жизни.

"Это было мастерски – то, как в книге Фрида Мак-Фадден создала этот соблазнительный мир, а затем спросила: "Вы думаете, что хотите всего этого? Знаете что? Это совсем не то, что вы себе представляете", – говорит режиссер Пол Фиг ("Простая услуга", "Шпионка"), который не менее мастерски перенес этот соблазнительный мир на экраны.

УНИАН вместе с дистрибутором ленты в Украине, компанией Adastra Cinema, рассказывает, что нужно знать об этом увлекательном и запутанном триллере, в котором все совсем не так, как кажется на первый взгляд.

О чем фильм

Милли (Сидни Суини) – молодая девушка с непростым прошлым, которая почти потеряла надежду найти работу, пока не получила место горничной с проживанием в роскошном поместье семьи Винчестеров. Здесь живут идеальная жена Нина (Аманда Сейфрид), ее не менее идеальный муж-бизнесмен Эндрю (Брэндон Скленар), их очаровательная дочь Сесилия и садовник семьи Энцо (Микеле Морроне).

Работа в поместье Винчестеров сначала кажется Милли настоящим подарком судьбы. Но постепенно жизнь девушки превращается в смесь кошмаров и соблазнов, цена за которые может стать слишком высокой. Потому что у каждого в имении Винчестеров есть собственный темный секрет...

Мировой бестселлер о побеге из ловушки

"Горничная" – это, в конце концов, история побега из ловушки, что всегда меня интриговало. Мы все сочувствуем тому, кто попал в ловушку, и все хотим увидеть, как он сможет из нее выбраться", – говорит автор одноименного мирового бестселлера Фрида Мак-Фадден.

Как ни странно, Мак-Фадден по образованию и первой профессии медик – выпускница Гарварда, специализирующаяся на лечении травм головного мозга. Но еще в вузе она обратилась к писательству как к творческой отдушине на фоне стресса от учебы. Фрида выпустила несколько триллеров, но они прошли почти незамеченными. Но когда в 2022-м вышла "Горничная", все изменилось. Роман мгновенно превратился в настоящий культурный феномен: сейчас он переведен на 45 языков и уже более 130 недель входит в список бестселлеров The New York Times. Но еще до того, как книга стала хитом, к Фриде за правами на экранизацию обратились продюсеры Тодд Либерман и Карли Элтер, которые сразу поняли, какой большой кинопотенциал имеет эта история.

"Я действительно не ожидала всего, что произошло, – признается Мак-Фадден. – Это было просто сюрреалистично".

Неудивительно, что после такого успеха история быстро получила продолжение: книги "Секрет служанки", "Служанка наблюдает", а затем и финальную часть – "Свадьба служанки". По информации издательства Vivat, в Украине тираж "Служанки" и двух продолжений превысил 160 тысяч экземпляров, и также этой осенью вышла на украинском языке "Свадьба служанки".

Две женщины на эмоциональных качелях

Сюжет истории раскручивается из отношений двух главных героинь – Милли и Нины, которых на экране воплотили голливудские звезды Сидни Суини ("Люблю тебя ненавидеть", сериалы "Эйфория", "Белый лотос") и Аманда Сейфрид ("Дряные девчонки", "Мамма Миа!"). Также обе актрисы выступили еще и как исполнительные продюсеры ленты.

Сидни Суини, которая была фанаткой книги задолго до того, как присоединилась к проекту, рассуждает: "Горничная" – это одна из тех историй, которая прямо затрагивает человеческие страхи, которые являются общими для всех. С тех пор, как я впервые прочитала книгу, я влюбилась в Милли. Она такой искренний, уязвимый персонаж, и проходит через действительно безумное путешествие. Но несмотря на все удары, которые готовит для нее судьба, Милли – настоящий боец".

"Честно говоря, я не мог представить никого другого в роли Милли, – признается режиссер Пол Фейг. – Это хитрая роль, потому что в начале Милли должна излучать невинность и искренность, пока вы не начнете узнавать, насколько сложная эта женщина и сколько всего она скрывает. Сидни блестяще воплотила Милли как аутсайдера во всех смыслах этого слова. Вы можете почувствовать и понять все причины, почему Милли такая сдержанная и осторожная, вплоть до того момента, когда она перестает такой быть".

В свою очередь, Аманда Сейфрид также в восторге и от романа, и от своей роли в его экранизации. "Это невероятная книга, которая полностью вас захватывает, – говорит актриса. – Она пикантная, она темная и она смешная. Здесь есть все, чего вы хотите от хорошего триллера, и это именно та история, которая прекрасно переводится в многомерную жизнь на экране. Нина – едва ли не самая захватывающая роль, которую я когда-либо играла. Эта героиня настолько многогранна, что это дало мне невероятную свободу и энергию".

Пол Фиг добавляет, что "у Аманды, пожалуй, самая трудная задача в фильме, потому что, когда мы впервые встречаем Нину, вы должны думать, что она лучший человек в мире. Но уже вскоре вы видите, как она сходит с ума на кухне, разбрасывая вещи, крича на Милли. В один момент Нина вас любит – и уже в следующий психологически угнетает. Аманде удалось естественно показать эти эмоциональные качели, что было важно".

Сюжет складывается как пазл

В то время как Нина проявляет себя жутко нестабильной, ее муж Эндрю становится неожиданным оплотом терпения и доброты для Милли. Надежный, великодушный, щедрый, обаятельный, Эндрю заставляет всех соседей сплетничать о том, как такой идеальный муж может терпеть столь истеричную жену.

Эндрю Винчестера в экранизации воплотил Брэндон Скленар, известный ролями в фильме "Все закончится на нас" и сериале "1923". "Эндрю большой, красивый, харизматичный парень, но в то же время глубоко внутри него кроется что-то еще, – говорит Скленар. – Когда мы впервые встречаем его, он такой милый и романтичный, немного истощенный проблемами в браке, но все еще преданный. Но у Эндрю все крутится вокруг дуальности. Его определяют его противоречия. В конце концов, все должно сложиться, как пазл, но детали пазла в этой истории постоянно меняют форму".

Еще один пазл этой истории – молчаливый итальянский садовник Энцо, которого сыграл Микеле Морроне, звезда нашумевшего эротического фильма Netflix "365 дней". Энцо пристально наблюдает за Милли с первого дня, и его скупые слова и непонятные мотивы добавляют еще один уровень подозрения, что в идеальном поместье Винчестеров что-то не так. "Энцо – это загадка, и главный вопрос – является ли он угрозой или тайным союзником", – интригует режиссер.

Конечно, для тех, кто читал книгу, загадок в ленте будет не так много, но Пол Фиг уверен, что фильм все равно будет интересен и поклонникам романа, и тем, кто никогда не держал его в руках.

"В этой истории постоянно переплетаются напряжение, ужас и юмор. Она подсвечивает, как мы оцениваем вещи на основе того, что мы хотим видеть. И как иногда эти оценки меняются, когда мы наконец видим скрытую реальность. Зрителей, которые не читали книгу, эта история точно впечатлит. А фанатов романа ждет чрезвычайно увлекательное путешествие в мир, который раньше они только представляли", – резюмирует режиссер.

Положительные оценки критиков

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 78% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 67 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Фильм "Горничная", представляющий собой хитрое возвращение к мрачным триллерам, которые когда-то доминировали в кинотеатрах, прекрасно выглядит благодаря своему извращенному чувству юмора и прекрасно тревожной игре Аманды Сейфрид", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

