Чувства и проявления благодарности напрямую влияют на удовлетворенность вашим союзом.

В романтических отношениях партнеры постоянно поддерживают друг друга, помогая переживать трудности, решать проблемы и двигаться вперед.

Как пишет для Psychology Today доктор философии Джереми Николсон, речь идет не о сухом обмене услугами, а об эмоциональной плоскости, где ключевую роль играет благодарность. Когда мы замечаем усилия партнера и даем ему понять, что это ценно, возникает своеобразный "круг поддержки", который укрепляет пару.

В то же время новые исследования показывают, что мужчины и женщины по-разному воспринимают эту благодарность. В исследовании 2024 года с участием 163 пар ученые проанализировали, как помощь, благодарность и удовлетворенность связаны между собой. Оказалось, что для мужчин важнее сам факт помощи - они чувствуют себя счастливее в отношениях, когда могут быть полезными партнерше, даже если она не всегда прямо выражает благодарность. Однако, когда мужчина чувствует, что его ценят, уровень удовлетворения отношениями растет еще больше.

Для женщин ситуация другая, потому что их удовлетворенность отношениями напрямую зависит от того, чувствуют ли они благодарность со стороны партнера. Если женщина не видит и не слышит, что ее усилия замечают, даже активная поддержка с ее стороны не приносит ощущения счастья в паре.

Исследователи также заметили, что мужчины в целом чаще оказывают практическую поддержку, тогда как женщины чаще демонстрируют благодарность. Несмотря на это, именно женщины в среднем были менее удовлетворены отношениями. Это указывает на глубокий дисбаланс: мужчины могут переоценивать гармонию в паре, игнорируя эмоциональные сигналы партнерши, а женщины - недооценивать вклад партнера, если он не сопровождается словами благодарности.

Выход из этого замкнутого круга советуют искать в балансе. Важно не только помогать, но и благодарить, а также не только ждать благодарности, но и замечать реальные действия партнера.

