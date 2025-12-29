Ким Чен Ын испытал стратегические крылатые ракеты над Западным морем

Северная Корея заявила об успешных пусках ракет большой дальности, которые находились в воздухе почти три часа.

Северная Корея в воскресенье провела учения по запуску стратегических крылатых ракет дальнего радиуса действия над Западным морем. Центральное информационное агентство Кореи (KCNA) назвало испытания очередной демонстрацией оружейных возможностей страны на фоне растущей региональной напряженности, пишет Bloomberg.

По данным агентства, за учениями лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Целью пусков была проверка готовности к контратаке, боевых возможностей ракетных подразделений большой дальности, уровня подготовки операторов, а также надежности системы стратегического оружия.

Во время испытаний крылатые ракеты двигались по заданным траекториям над водами у западного побережья КНДР в течение 10 199 и 10 203 секунд - около 2 часов 50 минут каждая - после чего поразили определенные цели.

Ким Чен Ын заявил, что результаты учений стали "практической проверкой" и "четкой демонстрацией" надежности и боевой мощи стратегических контратаковых возможностей Северной Кореи. Он выразил "большое удовлетворение" итогами испытаний.

По словам северокорейского лидера, регулярная проверка готовности компонентов ядерного сдерживания к быстрому реагированию и постоянная демонстрация их мощности является "ответственной мерой самообороны" и способом предотвращения войны в нынешней ситуации безопасности.

Ким также подчеркнул, что правящая партия и правительство КНДР и в дальнейшем будут прилагать все усилия для укрепления и расширения ядерных боевых сил страны.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея впервые публично продемонстрировала масштабы производства баллистических ракет KN-23, которые являются копией российской ракеты 9М723 комплекса "Искандер".

На опубликованных фото видно цех по сборке около 100 ракет KN-23, что свидетельствует о серийном характере производства. Ракеты внешне и по характеристикам повторяют российский "Искандер", однако имеют заметные конструктивные отличия, в частности в хвостовом отсеке.

