Бэби-бум среди звезд: кто из украинских знаменитостей стал родителями в 2025 году

Их семьи стали еще счастливее.

Этот год сделал счастливыми немало украинских звезд. Кто-то впервые получил статус родителей, а у кого-то семья уже стала многодетной.

УНИАН решил составить список известных мам и пап, которые почувствовали радости отцовства в 2025 году.

Инесса Грицаенко

Украинская певица, которая выступала в группе SESTRA, Инесса Грицаенко в этом году впервые стала мамой. Ее дочь Ева появилась на свет 31 марта.

"Наша самая большая любовь! Спасибо, что выбрала нас", - подписала кадр новоиспеченная мамочка в Instagram.

Леся Никитюк

Долгое время скрывала свою беременность, но летом родила первенца и популярная телеведущая Леся Никитюк. Отцом сына стал военнослужащий Дмитрий Бабчук, который сделал звезде предложение в январе 2025 года.

"Сын", - лаконично подписала кадры Леся с выписки из роддома.

Позже молодые родители сообщили, что назвали мальчика Оскаром.

SLAVIA

Украинская певица и бывшая жена Дзидзьо - SLAVIA - тоже стала мамой летом 2025 года. Малыш Лев родился с весом более 3 кг и ростом 52 см.

"Даже не верится, что это я его родила. Счастье просто переполняет. Даже трудно передать свои эмоции словами. Интересно его рассматривать, на кого он похож", - делилась радостью артистка.

ROXOLANA

Певица ROXOLANA также впервые стала мамой в этом году. Она активно выступала в течение беременности и до родов не рассекречивала пол ребенка. Однако уже осенью опубликовала фото из роддома, на котором показалась с дочкой Софией.

"Добро пожаловать, София", - отметила исполнительница хита "Мистецтво".

Анна Кошмал

Дочь Софию родила и актриса Анна Кошмал. Звезда сериала "Сваты" стала во второй раз мамой, ведь вместе с мужем они воспитывают также старшего сына Михаила.

"Счастье весом в четыре килограммчика наконец-то на руках! Мы бесконечно счастливы. Спасибо всем врачам, которые сделали появление на свет принцессы максимально комфортным и быстрым. Спасибо любимому, моей семье и друзьям за поддержку и любовь. Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу - родители двоих", - писала Анна.

СолоХа

А вот певица СолоХа стала мамой в третий раз. К слову, она воспитывает также двух дочерей Ариану и Еву.

"Мы родились. Мой сыночек, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь оберегает тебя", - подписала исполнительница фото с сыном Акимом.

Сергей Притула

Волонтер и экс-ведущий шоу "Хто зверху?" Сергей Притула в четвертый раз стал отцом в 2025 году. К слову, у него есть также сын Дмитрий от первого брака, а еще две дочери Соломия и Стефания от второй жены Екатерины.

"Дамы и господа, девочки и мальчики, принимайте в общество!" - подписал он кадры с сыном Марком в сети.

Василий Вирастюк

А вот обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" и "Самый сильный человек мира" 50-летний Василий Вирастюк в пятый раз стал отцом. Сына Ярослава спортсмену родила его 39-летняя избранница Ирина, об отношениях с которой он объявил в 2023 году.

"По моей линии - пятый сын. Рост - 58 см, вес - 3850 граммов. Мама, сын и папа чувствуют себя прекрасно", - писал Василий.

К слову, у него также есть 20-летний сын Адам от первого брака, 16-летний Олег и 8-летний Саша от отношений со второй женой Инной, и уже двое сыновей от новой избранницы.

