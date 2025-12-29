Бэби-бум среди звезд: кто из украинских знаменитостей стал родителями в 2025 году

Этот год сделал счастливыми немало украинских звезд. Кто-то впервые получил статус родителей, а у кого-то семья уже стала многодетной.
УНИАН решил составить список известных мам и пап, которые почувствовали радости отцовства в 2025 году.
Инесса Грицаенко
Украинская певица, которая выступала в группе SESTRA, Инесса Грицаенко в этом году впервые стала мамой. Ее дочь Ева появилась на свет 31 марта.
"Наша самая большая любовь! Спасибо, что выбрала нас", - подписала кадр новоиспеченная мамочка в Instagram.
Леся Никитюк
Долгое время скрывала свою беременность, но летом родила первенца и популярная телеведущая Леся Никитюк. Отцом сына стал военнослужащий Дмитрий Бабчук, который сделал звезде предложение в январе 2025 года.
"Сын", - лаконично подписала кадры Леся с выписки из роддома.
Позже молодые родители сообщили, что назвали мальчика Оскаром.
SLAVIA
Украинская певица и бывшая жена Дзидзьо - SLAVIA - тоже стала мамой летом 2025 года. Малыш Лев родился с весом более 3 кг и ростом 52 см.
"Даже не верится, что это я его родила. Счастье просто переполняет. Даже трудно передать свои эмоции словами. Интересно его рассматривать, на кого он похож", - делилась радостью артистка.
ROXOLANA
Певица ROXOLANA также впервые стала мамой в этом году. Она активно выступала в течение беременности и до родов не рассекречивала пол ребенка. Однако уже осенью опубликовала фото из роддома, на котором показалась с дочкой Софией.
"Добро пожаловать, София", - отметила исполнительница хита "Мистецтво".
Анна Кошмал
Дочь Софию родила и актриса Анна Кошмал. Звезда сериала "Сваты" стала во второй раз мамой, ведь вместе с мужем они воспитывают также старшего сына Михаила.
"Счастье весом в четыре килограммчика наконец-то на руках! Мы бесконечно счастливы. Спасибо всем врачам, которые сделали появление на свет принцессы максимально комфортным и быстрым. Спасибо любимому, моей семье и друзьям за поддержку и любовь. Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу - родители двоих", - писала Анна.
СолоХа
А вот певица СолоХа стала мамой в третий раз. К слову, она воспитывает также двух дочерей Ариану и Еву.
"Мы родились. Мой сыночек, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь оберегает тебя", - подписала исполнительница фото с сыном Акимом.
Сергей Притула
Волонтер и экс-ведущий шоу "Хто зверху?" Сергей Притула в четвертый раз стал отцом в 2025 году. К слову, у него есть также сын Дмитрий от первого брака, а еще две дочери Соломия и Стефания от второй жены Екатерины.
"Дамы и господа, девочки и мальчики, принимайте в общество!" - подписал он кадры с сыном Марком в сети.
Василий Вирастюк
А вот обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" и "Самый сильный человек мира" 50-летний Василий Вирастюк в пятый раз стал отцом. Сына Ярослава спортсмену родила его 39-летняя избранница Ирина, об отношениях с которой он объявил в 2023 году.
"По моей линии - пятый сын. Рост - 58 см, вес - 3850 граммов. Мама, сын и папа чувствуют себя прекрасно", - писал Василий.
К слову, у него также есть 20-летний сын Адам от первого брака, 16-летний Олег и 8-летний Саша от отношений со второй женой Инной, и уже двое сыновей от новой избранницы.
Напомним, ранее звезда "Сватов" представила маленькую дочь.