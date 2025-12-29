29 декабря поздравляем военных журналистов.

Сегодняшняя дата считается очень опасной в народном календаре, поскольку про праздник 29 декабря есть много несчастливых примет. В Украине сегодня поздравляют военных, а на планете - виолончелистов. У православных это исключительно скорбный день.

Какой сегодня праздник в Украине

Память нескольких выдающихся украинцев чествуют 29 декабря - терапевта Николая Стражеско, ученого-селекционера Владимира Симиренко, художника Роберта Лисовского и боксера Андрея Котельникова.

Есть официальный праздник сегодня в Украине - День информационно-медийных структур Минобороны и ВСУ. С ним поздравляют военных журналистов, работников пресс-служб, спикеров и прочих людей, которые освещают события на фронте. Именно благодаря им украинцы и весь мир знают правду о том, что происходит на передовой.

Какой сегодня праздник церковный

По современному новоюлианскому календарю 29 декабря считается печальной датой - церковь вспоминает 11 тысяч Вифлеемских младенцев, убитых по приказу царя Ирода. В Библии говорится, что ангел предупредил Марию и Иосифа о планах правителя, поэтому новорожденный Иисус избежал такой участи.

Помолитесь ветхозаветному пророку Аггею если хотите знать, какой сегодня церковный праздник по старому стилю. Он защищает от сглаза и укрепляет здоровье детей.

Какой сегодня праздник в мире

29 декабря проходит Международный день виолончели, в честь рождения знаменитого каталонского виолончелиста Пабло Казальса. Любители этого древнего музыкального инструмента соревнуются между собой или просто играют для души.

Другие всемирные праздники сегодня - это День еврейской литературы, День незаконченных дел, День пряного супа и День тиканья часов.

Какой сегодня праздник в народе

До наших дней дошли приметы давних славян об этом дне:

какая погода, такой она будет до Крещения;

если дороги скользкие, то январь будет морозным;

выпало много снега - к затяжной зиме;

мокрый снег сулит потепление, сухой - усиление морозов.

Из-за событий, которые вспоминает церковь, праздник сегодня считался очень несчастливым и опасным. Люди старались не выходить из дома, не делать никаких рискованных дел и не оставлять детей без присмотра. Крестьяне занимались уборкой, мытьем окон, избавлением от ненужных вещей. Вечером вся семья молилась.

Что нельзя делать сегодня

Древние люди говорили, что 29 декабря нельзя желать здоровья и удачи, а также загадывать желания вслух, иначе сбудется обратное. Не стоит также ссориться, жаловаться на судьбу, завидовать. Все эти действия навлекут неприятности. Очень неудачен сегодня праздник для любых начинаний - они обречены на провал.

