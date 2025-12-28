Встреча президентов Украины и США должна начаться примерно через час.

Президент США Дональд Трамп перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским успел переговорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

"Я только что имел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед моей встречей сегодня в 13:00 (20:00 по Киеву - УНИАН) с президентом Украины Зеленским. Встреча состоится в главной столовой отеля Mar-a-Lago. Приглашаем прессу", - написал Трамп.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ подтвердил факт разговора, но без подробностей на эту минуту.

Встреча Зеленского и Трампа

Как писал УНИАН, сегодня президенты Украины и США встретятся в частной резиденции Трампа в штате Флорида, где обсудят пути прекращения российско-украинской войны. По данным СМИ, ключевой темой обсуждения должен стать вопрос американских гарантий безопасности для Украины. Вроде бы они уже почти согласованы, и это будет действительно надежный протокол безопасности.

Следует заметить, что Владимир Путин смог испортить предыдущую встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в октябре. Тогда президент США уже вроде был почти готов предоставить Украине крылатые ракеты "Томагавк", однако резко изменил мнение после телефонного разговора с Путиным. Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Путин применяет против Трампа нейролингвистические технологии КГБ, чтобы манипулировать президентом США.

