По всей Украине объявили І уровень опасности: что будет с погодой

Отдельно синоптики объявили предупреждение и для Киева.

29 декабря в Украине ожидается непростая погода с сильным ветром, гололедом и метелями. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29 декабря на дорогах гололедица, на Правобережье, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с, метель", - говорится в предупреждении синоптиков.

Из-за непогоды на сегодня по всей Украине ввели І уровень опасности, желтый.

Видео дня

По прогнозу, сегодня в Украине будет облачно. Ожидается умеренный, а днем на западе, юго-западе страны - местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на Правобережье, кроме Закарпатья, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, метель.

Температура днем ожидается от 4° мороза до 1° тепла, а на крайнем юге +1°...+4°.

Сегодня на Киевщине ожидается облачная погода со снегом. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с, метель.

Температура по области днем от 4° мороза до 1° тепла, а в столице ожидается около 0°.

Также в Киеве на сегодня объявлен І уровень небезопасности из-за непогоды.

"29 декабря на дорогах гололедица, ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с, метель", - прогнозируют синоптики.

Вас также могут заинтересовать новости: