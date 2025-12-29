Энергетический щит для громад: как закупленные Кока-Кола мобильные котельные помогают пережить зиму

В Лозовой Харьковской области до установки нового оборудования несколько жилых домов, в которых проживают более ста человек, получали тепло от большой котельной.

Благодаря совместным усилиям Системы компаний Кока-Кола и Украинского Красного Креста десятки больниц, школ и жилых домов по всей Украине получили автономное теплоснабжение.

Уже третий год продолжается реализация масштабного гуманитарного проекта, направленного на усиление энергетической устойчивости украинских громад. Система компаний Кока-Кола совместно с Украинским Красным Крестом закупили и доставили в разные регионы Украины 110 мобильных котельных (пять - в 2025 году).

В Украинском Красном Кресте отмечают: особое значение проект приобретает в отопительный сезон, когда общины сталкиваются с рисками перебоев в работе энергосистемы.

"Украина снова входит в отопительный сезон в чрезвычайно сложных условиях. Для многих громад мобильные котельные - это уверенность, что больницы, школы и жилые дома будут иметь тепло даже в условиях нестабильной работы энергосистемы. Поддержка Системы компаний Кока-Кола позволяет обеспечить теплом десятки тысяч украинцев и помогает общинам возвращаться к нормальной жизни", - отмечает Максим Доценко, генеральный директор Украинского Красного Креста.

За три года на реализацию проекта Кока-Кола направила более 9 миллионов долларов. Совокупная мощность котельных составляет почти 61 МВт - этого хватит для обогрева около 610 тысяч квадратных метров помещений. Оборудование работает на природном газе и при необходимости может быстро переходить на дизельное топливо.

Гибкость и адаптивность: опыт Лозовой

В Лозовой Харьковской области до установки нового оборудования несколько жилых домов, в которых проживают более ста человек, получали тепло от большой котельной. Теплотрасса к ней тянулась на сотни метров, что неизбежно приводило к энергетическим потерям.

Новую котельную мощностью 1 МВт разместили непосредственно рядом с домами. Это позволило существенно увеличить энергоэффективность системы теплоснабжения.

Как объясняет директор КП "Теплоэнерго" Лозовского городского совета Сергей Малышев, дополнительным важным преимуществом котельной является ее мобильность. В случае аварий или чрезвычайных ситуаций оборудование можно быстро демонтировать и подключить к другому объекту. Поскольку старую котельную поддерживают в рабочем состоянии, при необходимости город может временно вернуться к предыдущей схеме. Итак, мобильная котельная повышает адаптивность всей системы теплоснабжения общины.

Именно такие примеры на местном уровне демонстрируют практический эффект проекта и его вклад в укрепление энергетической устойчивости общин.

Кто получил котельные

Всего за все время деятельности проекта мобильные передали:

46 - учебным заведениям;

33 - медицинским учреждениям;

29 - жилым домам;

2 - объектам критической инфраструктуры.

"Это системная работа, которая продолжается уже в течение трех лет. Кока-Кола инвестирует ресурсы в проект, потому что мы видим его реальное влияние на жизнь людей. Мы продолжаем сотрудничество с Украинским Красным Крестом, чтобы поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается", - подчеркивает Андрей Бублик, директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC Ukraine.

Эффект для городского бюджета

В Лозовой новая котельная работает с прошлой зимы, и коммунальные службы отмечают ее более высокую надежность и экономичность по сравнению со старым оборудованием.

"Благодаря меньшему потреблению топлива мы экономим средства для городского бюджета. такая поддержка от Кока-Кола и Украинского Красного Креста для нас неоценима. Мы благодарны за помощь и надеемся на продолжение совместной работы ради благосостояния жителей города", - говорит директор КП "Теплоэнерго" Лозовского городского совета Сергей Малышев.

С 24 февраля 2022 года Система компаний Кока-Кола вместе с Фондом Кока-Кола выделили на гуманитарную помощь украинцам и восстановление разрушенной инфраструктуры около 40 миллионов долларов США.