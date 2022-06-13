Amnesty International обнаружила в Харькове обломки кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235.

Российские войска обстреливали Харьков запрещенными кассетными боеприпасами.

Об этом сообщает Amnesty International.

Amnesty International обнаружила в Харькове обломки кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235. Исследователи также обнаружили множественные сколы на земле, соответствующие ожидаемым следам от кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235.

Врачи двух харьковских больниц показали исследователям Amnesty International гранулы, которые они изъяли из пострадавших в результате обстрела кассетными боеприпасами.

Кассетные боеприпасы:

Кассетные боеприпасы представляют собой контейнер, содержащий десятки суббоеприпасов. Они разбрасываются на заданной высоте над землей. Высокий процент суббоеприпасов не взрывается при ударе, и таким образом фактически превращается в наземные мины.

Применение (а также производство, накопление, продажа или передача) кассетных боеприпасов запрещено международным правом.

Ситуация на Харьковщине:

Войска России ворвались на территорию Украины рано утром 24 февраля.

Оккупанты сначала обстреливали военные объекты, а затем атаковали и жилье мирных людей, в частности, на Харьковщине, были жертвы и пострадавшие.

11 июня стало известно, что в Харьковской области за сутки в результате обстрелов, совершенных противником, погибли четыре мирных жителя, а шесть - получили ранения.

12 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что противник продолжал обстреливать населенные пункты области, из-за чего пострадали четыре человека, а еще три - погибли.

12 июня оккупанты вдребезги разбомбили оздоровительный лагерь в Харьковской области.

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