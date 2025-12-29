В Одессе из-за непогоды ввели І уровень опасности (инфографика)

Синоптики предупреждают о сильном ветре в городе.

В Одессе 29 декабря будет очень ветрено. Об этом предупреждает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Одесса. В течение суток 29 декабря сохранятся порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Предупреждение о непогоде I уровня опасности объявлено и для Одесской области, где также сегодня будет ветрено.

В целом сегодня в Одесской области будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Столбики термометров покажут от 0° до +5°.

В Одессе 29 декабря также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, скорость порывов 15-20 м/с. Днем термометры покажут 0°...+2°.

Погода в Одессе - прогноз на ближайшие дни

За счет развития циклонической деятельности над Восточной Европой, в ближайшие дни в Одесской области и вдоль морского побережья ожидается неустойчивый характер погоды, говорят синоптики.

По их данным, пройдут осадки, преимущественно в виде снега. Также ожидается усиление северо-западного ветра, местами с метелью.

Температурный фон будет сохраняться морозный. Температура морской воды 3-4°. Также ожидается значительное волнение моря.

