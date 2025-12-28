Какие собаки больше всего спят и дремлют: ветеринар назвала 5 пород

Средняя продолжительность сна таких собак - 16-18 часов.

Свернувшись калачиком и уютно устроившись, спящие собаки похожи на ангелочков. По словам экспертов, не существует установленного количества часов, которое собака должна спать, однако некоторые породы спят гораздо больше, чем другие. Поэтому издание Upworthy назвало 5 пород собак, которые спят дольше других.

Бульдоги

Средняя продолжительность сна - 16-18 часов.

"И английские, и французские бульдоги являются брахицефальными породами с плоскими мордами. Такая анатомия делает их склонными к ряду заболеваний, в частности к проблемам с дыханием, что затрудняет дыхание и физические нагрузки. Их тела генетически склонны к отдыху, и хотя они часто имеют короткие вспышки энергии, они любят лежать дома и дремать вместе с семьей", - рассказывает ветеринар Лиза Кан.

Мастифы

Средняя продолжительность сна - 16-18 часов.

"Эта гигантская порода может весить до 90 кг. Мастифы обычно спокойные и терпеливые собаки, а их большой вес и медленный метаболизм означают, что им нужна частая дремота, чтобы сохранить энергию", - пояснила ветеринар.

Грейхаунды

Средняя продолжительность сна - 16-18 часов.

"Несмотря на то, что грейхаунды являются одними из самых быстрых собак, они также являются одними из самых сонливых и часто называются "диванными лентяями", бегающими со скоростью 40 миль в час (около 65 км/ч - УНИАН). Они созданы для спринта, а не для марафона, и требуют много времени для отдыха, чтобы восстановить силы", - подчеркнула Кан.

Сенбернары

Средняя продолжительность сна - 16-18 часов.

"Сенбернар - это гигантская порода, которая нуждается в значительном отдыхе, чтобы поддерживать свой массивный вес. Как альпийские спасательные собаки, они были выведены для работы в суровых, заснеженных местностях и нуждаются в значительной выносливости, а также длительном отдыхе, чтобы сохранить энергию в холодной среде", - пояснила ветеринар.

Бассет-гаунд

Средняя продолжительность сна - 16-18 часов.

"Когда бассеты не работают как охотничьи собаки, они спокойны и малоподвижны. Бассеты имеют крепкую костную систему и короткие лапы, поэтому физические нагрузки могут быть для них слишком изнурительными", - добавила Кан.

