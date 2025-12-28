Отключения света в понедельник: опубликованы графики на 29 декабря

Энергетики просят быть экономными в потреблении электроэнергии, когда она есть.

В понедельник, 29 декабря, энергетики вынужденно будут применять графики почасовых отключений бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленных объектов. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

"Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может измениться, а графики по своему региону и адресу стоит смотреть на официальных страницах облэнерго.

Ситуация в энергосистеме: последние новости

Как писал УНИАН, после вчерашнего массированного обстрела столицы Киев продолжает восстанавливать стабильность в энергосистеме. По данным энергетиков, более сложной является ситуация на Левом берегу. Из-за перегрузки поврежденных сетей там и в дальнейшем применяют экстренные отключения.

По последним на эту минуту данным, продолжительность почасовых отключений электроэнергии для киевлян составляет от 4 до 11 часов в сутки в зависимости от подгруппы. Однако есть места, где ситуация еще хуже.

Также продолжаются работы по восстановлению стабильной подачи отопления во все районы столицы.

