Действительно ли лимонная вода полезна: диетологи раскрыли всю правду о 'чудо-напитке'

Социальные сети переполнены восторгами о воде с лимоном, но полезна ли она на самом деле?

Лимонная вода популярна уже давно, но в последнее время в социальных сетях ее превозносят как средство от всего: от сжигания жира до "детокса" организма и идеальной кожи.

Действительно ли этот цитрусовый ритуал является тем чудодейственным эликсиром, каким его выставляют? Медиа Martha Stewart опубликовало взрослый взгляд на то, что такое лимонная вода, что она на самом деле может сделать для вашего здоровья, а что является чистой выдумкой из социальных сетей.

Спойлер: лимонная вода не сделает вас стройнее, моложе и даже не защитит от простуды на 100%, но она может помочь поддерживать водный баланс, что всегда плюс.

По сути, лимонная вода – это именно то, что слышится в названии: обычная вода с добавлением свежего лимонного сока. Большинство людей используют половину лимона на стакан, и пить ее можно как горячей, так и холодной. С точки зрения питательной ценности температура не имеет большого значения – просто не добавляйте лимон в кипяток, так как это может разрушить витамин С.

Так какие же преимущества реальны, а что – лишь желаемое за действительное? Ответят два сертифицированных диетолога.

Полезна ли лимонная вода для детоксикации

Диетологи Кара Харбстрит из Smart Street Nutrition и ведущая подкаста Bite Back Эбби Шарп выразились ясно: ваша печень и почки и так отлично справляются с детоксикацией организма.

"Лимонная вода вряд ли приведет к внезапной потере веса или изменению состава тела. Ваш метаболизм – сложная и устойчивая система", – заявляет Харбстрит.

Шарп соглашается, добавляя, что утверждения о том, что лимонная вода "ощелачивает" организм или лечит болезни, не подтверждены наукой.

"Реальность такова, что ваш организм очень строго контролирует pH крови, и ничто из того, что мы едим, не может этого изменить", – подчеркивает она.

Сжигает ли жир лимонная вода

Вопреки утверждениям инфлюенсеров, нет никаких данных, подтверждающих, что лимонная вода сжигает жир или ускоряет метаболизм. Употребление воды (с лимоном или без) может привести к незначительному увеличению расхода энергии, но это просто работа вашего организма по усвоению и регулированию температуры воды.

Если лимонная вода заменяет сладкий напиток, это может помочь снизить потребление калорий, но сам лимон здесь не выполняет никакой тяжелой работы.

Содержит ли лимонная вода много витамина С

Лимоны действительно содержат витамин С – от 30 до 50 мг в одном целом фрукте, – но если вы используете только дольку или половину лимона, вы получаете лишь малую часть этого количества.

"Витамин С – это водорастворимый витамин, который легко найти во фруктах и овощах. Если они есть в вашем рационе, у вас вряд ли будет повод беспокоиться о его нехватке", – отмечает Харбстрит.

Она добавляет, что не рекомендовала бы полагаться исключительно на лимонную воду для обеспечения организма витамином С.

Полезно ли пить лимонную воду первым делом утром

Хотя лимонная вода – это не магия, начинать с нее день может быть полезно, особенно если это помогает вам поддерживать водный баланс.

"Если приготовление чашки теплой лимонной воды помогает вам пить больше воды, потому что это становится успокаивающим ритуалом для начала дня – отлично", – подчеркивает Шарп.

Она также отмечает, что гидратация с утра поддерживает пищеварение и может помочь с регулярностью стула, особенно если вы пьете теплую воду. Только не путайте работу кишечника с детоксом – ваш организм справляется с этим самостоятельно.

Какие минусы пить воду с лимоном

Стоит помнить о нескольких вещах. Лимонный сок кислый, и со временем он может ослабить зубную эмаль. Шарп рекомендует использовать трубочку и после этого прополаскивать рот простой водой.

Людям, склонным к изжоге или кислотному рефлюксу, лимонная вода также может показаться раздражающей, особенно на голодный желудок.

Реальная польза лимонной воды

Лимонная вода увлажняет, имеет приятный вкус и может побудить вас пить больше жидкости в целом. Она содержит небольшую дозу витамина С и антиоксидантов.

Она может стать частью успокаивающего утреннего ритуала и, возможно, поддержать пищеварение у некоторых людей.

"Просто не ждите, что она проведет вам "детокс", уменьшит талию или заменит сбалансированное питание", – говорит Шарп.

