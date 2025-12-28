Бои в Гуляйполе: ситуация сложная, часть города под контролем оккупантов, - ВСУ

Силы обороны продолжают удерживать часть Гуляйполя, продолжаются городские бои.

Ситуация в городе Гуляйполе сложная, часть населенного пункта находится под контролем российских войск. Об этом говорится в официальном сообщении Сил обороны Юга Украины.

"Ситуация в Гуляйполе действительно сложная, часть населенного пункта находится под контролем российских войск. Они активно проводят штурмовые действия и пытаются завести группы закрепления. Кроме того, противник имеет значительное преимущество и в живой силе, и в вооружении: он активно использует дроны-камикадзе и артиллерию, наносит авиационные удары КАБами, НАРами (неуправляемые авиационные ракеты. - Ред.), пытаясь уничтожить наши позиции и вытеснить украинские подразделения из населенного пункта", - заявили украинские военные.

За текущие сутки, уточнили в Силах обороны, враг почти два десятка раз штурмовал позиции ВСУ в городе, на улицах "прямо сейчас идут ожесточенные бои - ведь несколько столкновений не прекращаются в данную минуту".

Видео дня

"Однако немалую часть Гуляйполя продолжают удерживать Силы обороны Украины. Наши подразделения находятся на позициях, проводят оборонительные действия, наносят контрудары, ведут поисково-ударные действия по уничтожению вражеских штурмовых групп, нанося противнику ощутимые потери. Враг уже сегодня в Гуляйполе потерял более трех сотен личного состава и шесть десятков единиц техники и вооружения", - отмечают в ВСУ

Говорится, что сейчас ситуация в Гуляйполе очень тяжелая, однако пока россияне не имеют полного контроля над указанным населенным пунктом.

Ситуация в Степногорске

Также в Силах обороны добавили, что в Степногорске ВСУ до сих пор ведут оборонительные действия. Там оккупанты пытаются инфильтроваться по главной дороге, которая ведет в поселок, и за него тоже идут ожесточенные бои. В то же время в ВСУ уверяют: часть поселка находится под контролем украинских защитников.

"Заявления Путина и доклады Герасимова по Гуляйполю и Степногорску - напоминают ситуацию с Купянском, который они "захватывали" уже несколько раз. Поспешность таких "блицкригов" обусловлена предстоящей встречей президентов Украины и США, которая должна состояться в ближайшее время", - утверждается в заявлении.

Также Силы обороны Юга обнародовали видео, на котором можно увидеть эпизоды боев за Гуляйполе и Степногорск.

"Силы обороны ежедневно ликвидируют по несколько сотен оккупантов на этом направлении", - подчеркивают в ВСУ.

Давление россиян на Гуляйполе

Напомним, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что оккупационная армия РФ считает очень важным захват города Гуляйполе в Запорожье. Для этого россияне подтягивают резервы и пытаются разрушить все здания в городе. На этом направлении ведут ожесточенные бои. Также тяжелая ситуация на Александровском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: