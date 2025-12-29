Встреча Зеленского и Трампа: появились первые комментарии из Европы и России

Лидеры Европы подчеркнули важность твердых гарантий безопасности для Украины.

Во Флориде, США, в воскресенье, 28 декабря, прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х о "хорошем прогрессе", который был достигнут.

Президент Еврокомиссии сообщила, что приняла участие в видеоконференции с Трампом, Зеленским и европейскими лидерами.

"Был достигнут значительный прогресс, который мы приветствуем. Европа готова продолжать сотрудничество с Украиной и нашими американскими партнерами для закрепления этого прогресса. Первоочередное значение в этих усилиях имеет наличие незыблемых гарантий безопасности с первого дня", - написала она.

Также пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который также принял участие в видеоконференции, заявил, что Стармер и лидеры Европы "подчеркнули важность твердых гарантий безопасности". Добавляется, что они отметили "неотложность прекращения этой варварской войны как можно скорее".

"Премьер-министр подчеркнул приверженность Соединенного Королевства тесному сотрудничеству с партнерами, чтобы сохранить набранный темп в ближайшие дни", - говорится в заявлении пресс-секретаря Стармера.

Примечательно, что с российской стороны прокомментировал встречу лишь спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Он в соцсети Х поблагодарил президента США Дональда Трампа.

"Весь мир ценит мирные усилия президента Трампа и его команды", - говорится в его сообщении.

Еще заявление выложила и пресс-служба премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

"Президент Трамп и президент Зеленский представили результаты, достигнутые в ходе текущих переговоров, с особым акцентом на гарантиях безопасности, и определили оставшиеся вопросы", - говорится в заявлении.

Мелони подчеркнула важность сплоченности партнеров в период продвижения переговорного процесса.

"Россия должна продемонстрировать ответственность и открытость к переговорам. В частности, показать намерение прекратить боевые действия", - указано в заявлении пресс-службы премьера Италии.

Результаты встречи Зеленского и Трампа: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжатся в понедельник, 29 декабря. По его словам, с Зеленским они обсудили 95% вопросов. Однако есть один пункт, который разделил их мнения. Трамп считает, что через несколько недель станет известно, сработает ли мирный план. Он не исключил трехстороннюю встречу, но это может произойти "в нужное время".

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует ехать в Украину в случае подписания мирного соглашения. Впоследствии он добавил, что не исключает своего выступления в Верховной Раде, если это поможет. На это президент Украины Владимир Зеленский ответил, что главу Белого дома будут рады видеть в Украине, если он захочет приехать.

