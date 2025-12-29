После переговоров позиции обеих сторон практически не изменились, - Sky News

Американский журналист Марк Стоун высказал мнение, что встреча Зеленского и Трампа не принесла никакого прогресса.

Шквал новостей и переговоров, но мало что можно показать, подытожил результаты встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в воскресенье, 28 декабря, американский корреспондент Марк Стоун, сообщает Sky News.

По мнению Стоуна, на первый взгляд, эта встреча не принесла никакого прогресса.

"На самом деле довольно трудно разобраться, что действительно происходит, потому что, на первый взгляд, сегодня не было никакого прогресса", - заметил журналист.

Видео дня

Стоун отметил, что президент США, безусловно, говорил о большом прогрессе, а Зеленский, возможно, немного меньше.

"Похоже, они не изменили своей позиции и не продвинулись вперед ни в одном из ключевых вопросов", - высказал мнение журналист.

В то же время, он назвал положительным то, что они не отступили от мирного плана. Однако, по мнению журналиста, каких-то существенных изменений в позициях не произошло.

Результаты встречи Зеленского и Трампа: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть договоренность с главой Белого дома о новой встрече делегаций Украины и США. Зеленский добавил, что они состоятся на этой неделе. Президент Украины назвал "замечательной" встречу с Трампом и добавил, что разговор был содержательным. Отдельно Зеленский поблагодарил представителей делегации США - спецпосланника Трампа Стива Виткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера за их вовлеченность и полную преданность делу.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским продолжатся в понедельник, 29 декабря. По его мнению, они очень близки к цели. В то же время, Трамп считает, что через несколько недель уже станет известно, сработает ли мирный план. По его словам, "есть один пункт, который разделил их мнения".

Вас также могут заинтересовать новости: