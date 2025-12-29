Названо имя победителя шоу 'Зважені та щасливі' (фото)

Этот участник поразил своим похудением всю страну.

Вчера, 28 декабря, состоялся грандиозный финал проекта "Зважені та щасливі", на котором стало известно имя победителя.

Напомним, что за главный приз - 300 тысяч гривень - боролись трое финалистов Вячеслав Грабовый, Вадим Бойко и Магдалина Димид. Каждый из них много работал над собой, чтобы показать впечатляющие результаты. Но во время взвешивания стало известно, что наибольшее количество килограммов удалось сбросить Вячеславу. Он стал легче на 104 килограмма и одержал победу в 10 сезоне "Зважених та щасливих".

"Славочка - это о выдержке, силе и достоинстве. Без громких слов, без показательности - только работа, характер и внутренний стержень. Его путь был ровным, честным и очень сильным. Победа, которая родилась не за один день, а шаг за шагом. Горжусь тобой по-настоящему", - отметила тренер Марина Боржемская.

К слову, Грабовый пришел на проект с весом 195 кг при росте 178 см. Сейчас он весит 91 кг.

В категории домашнего похудения приз в размере 100 тысяч гривень получила Майя Безродная. Директор школы пришла на шоу с весом 130 кг и после участия в "Зважених та щасливих" ей удалось избавиться от 54 килограммов. Теперь ее вес составляет 76 кг.

