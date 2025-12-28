Гороскоп на неделю от Макса Гордеева: Стрельцам - спуститься с небес, Близнецам - страх

Львам мольфар советует снять маску - она уже вросла в кожу и мешает дышать.

Предстоящая неделя не о приятных прогнозах и сладких обещаниях. Она действует как жесткое зеркало: подсвечивает слабые места, вытаскивает наружу страхи и показывает, где вы давно обманываете себя. Мольфар Макс Гордеев составил для УНИАН эксклюзивный гороскоп на неделю с 29 декабря 2025-го по 4 января 2026 года. Узнайте, что ждет каждый знак Зодиака.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

Ваша вечная борьба - это просто способ заглушить внутренний крик о помощи. Вы создаете конфликты, чтобы чувствовать себя живым, потому что в покое вам становится страшно. Синдром спасителя сейчас играет против вас - помогая тем, кто не просит, вы убегаете от собственного беспорядка дома. Посмотрите в зеркало: там стоит уставший человек, а не супергерой.

Телец

Вы накапливаете обиды так же старательно, как вещи, и это уже начинает гнить изнутри. Ваше тело реагирует на невыплаканные слезы психосоматикой, которую вы игнорируете. Еда или шопинг больше не работают как анестезия от душевной боли. Вы пытаетесь купить комфорт, но на самом деле вам нужен просто искренний разговор, которого вы панически боитесь.

Близнецы

За вашей легкостью скрывается страх глубокой привязанности. Вы меняете хобби и людей, чтобы нигде не пустить корни, потому что корни - это уязвимость. Ваши знания поверхностны, и вы сами чувствуете этот "синдром самозванца". Прекратите имитировать бурную жизнь в соцсетях - цифровая популярность не согреет вас ночью.

Рак

Ваша забота начинает напоминать удушающий ошейник для окружающих. Вы бессознательно делаете близких беспомощными, чтобы они зависели от вас. Это не любовь, это страх остаться ненужным. Если вы не ослабите хватку, то спровоцируете бунт, после которого останетесь в полной изоляции со своими "благими намерениями".

Лев

Ваш самый большой страх - оказаться обычным, заурядным человеком, и этот ужас руководит всеми вашими действиями. Вы тратите последние силы на создание картинки успеха, пока реальная жизнь трещит по швам. Зависть к чужим достижениям разъедает вас, хотя вы это тщательно скрываете. Снимите маску, она уже вросла в кожу и мешает дышать.

Дева

Вы настолько стерилизовали свои эмоции, что превратились в функцию, а не в человека. Ваш цинизм - это защитная реакция разочарованного романтика. Вы ищете подвох там, где вам предлагают искренность, и отталкиваете единственных людей, которые готовы терпеть ваш сложный характер. Позвольте себе быть слабым и неидеальным, иначе сломаетесь.

Весы

Вы потеряли себя, пытаясь быть зеркалом для других. У вас нет собственного мнения, есть лишь набор удобных фраз для избежания споров. Эта "дипломатия" привела к тому, что вас перестали воспринимать всерьез. Перестаньте ждать разрешения на собственную жизнь - никто не придет и не скажет вам, как правильно жить.

Скорпион

Вы тестируете людей на прочность, ломая их психику, а потом удивляетесь, почему вокруг пустыня. Ваша подозрительность - это проекция собственных темных мыслей на других. Вы наказываете партнера за грехи, которые сами мечтаете совершить. Саморазрушение сейчас на пике - вы можете уничтожить все, что строили годами, просто ради острых ощущений.

Стрелец

Ваш оптимизм похож на истерию - вы смеетесь, чтобы не расплакаться. Бегство в духовность или обучение - это просто способ избежать решения бытовых проблем. Вы проповедуете высокие материи, имея долги и невыполненные обещания перед родными. Пора спуститься с небес и убрать в собственной комнате, в прямом и переносном смысле.

Козерог

Вы запретили себе радость как нечто непродуктивное, и это делает вас старой душой раньше времени. Ваш контроль - это иллюзия, на самом деле вы просто боитесь хаоса жизни. Жестокость к себе перерастает в жестокость к более слабым. Вспомните, когда вы в последний раз делали что-то бессмысленное и приятное просто так, без цели?

Водолей

Вы любите человечество, но не терпите конкретных людей с их недостатками. Ваш интеллектуальный снобизм отрезает вас от живого общения. Вы прячетесь за идеями, чтобы не чувствовать боли реальной близости. Риск остаться гением-одиночкой в пустой квартире сейчас высок как никогда.

Рыбы

Вы используете свою "тонкую натуру" как оправдание для безответственности. Жить в вымышленном мире удобно, но реальность уже стучится в дверь коллекторами или увольнением. Вы ждете волшебника, но притягиваете только абьюзеров, потому что позиция жертвы написана у вас на лбу. Просыпайтесь, сказка закончилась.

Вас также могут заинтересовать новости: