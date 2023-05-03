Путина в это время в Кремле не было, он якобы работает в Огарево.

Россия обвинила Украину в атаке на Кремль и в покушении на Путина, говорится в официальном заявлении администрации российского диктатора.

Утверждается, что российские военные и спецслужбы якобы вывели из строя с помощью систем радиолокационной борьбы два беспилотника, атаковавших Кремль, пострадавших нет. "Вследствие их падения и разлёта осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет", - говорится в заявлении.

Кремль расценивает эти действия "как спланированную террористическую акцию и покушение на путина", проведённые накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей.

Видео дня

В России угрожают, что "оставляют за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным".

В то же время в сети распространяют видео якобы взрывов в Москве в ночь на 3 мая. Однако достоверных данных на этот счет нет. На одном из кадров над Кремлем поднялся столб дыма.

Как рассказал пропагандистам спикер президента РФ Дмитрий Песков, Путина в это время в Кремле не было, он якобы работает в Огарево.

Также Песков добавил, что Парад Победы на Красной площади 9 мая, как и планировалось, состоится, и Путин будет в нем участвовать.

Именений в графике на фоне атаки беспилотников на Кремль нет, ответил Песков.

Взрывы в оккупированном Крыму и России 3 мая - последние новости

Утром 3 мая неизвестные БПЛА атаковали еще одну нефтебазу Черноморского флота у Крымского моста. После чего РФ свернула все "Калибры" в Черном море.

Кроме того, россияне пожаловались на "дождь" беспилотников в Брянской и Белгородской области. Известно, что два дрона взорвались на российском аэродроме под Брянском, повредив военно-транспортный самолет.

В последнее время увеличилось число атак БПЛА в Московской области. Пропагандисты и чиновники РФ увязывают это якобы с провокациями украинских диверсантов.

Еще в начале апреля 2023 совладелец Monobank Владимир Яценко объявил премию украинским производителям, чей БПЛА долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая.

После этого в ряде российских городов начали отменять массовые мероприятия ко Дню победы 9 мая.

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