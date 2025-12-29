В Конгрессе планируют запретить Трампу называть объекты в свою честь

Соответствующий законопроект внесла в Конгресс представительница демократической партии США.

Конгресс США планирует запретить переименование в честь президента Дональда Трампа. Как пишет Громадське, такую реакцию вызвало спорное переименование Центра имени Кеннеди, куда добавили имя Трампа.

В карточке законопроекта на сайте Конгресса говорится о запрете наименования или переименования любого федерального здания, земли или другого актива в честь действующего президента.

Автор этого законопроекта, демократ Эйприл Макклейн, предложила также отменить переименование Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, убрав оттуда имя Дональда Трампа.

Видео дня

Издание напомнило, что национальный культурный Центр Кеннеди служит "живым мемориалом" 35-му президенту Соединенных Штатов Джону Кеннеди. Он был открыт в сентябре 1971 года. С тех пор Центр проводит художественные мероприятия, в том числе театральные представления и музыкальные выступления. Также Центр является официальной резиденцией Национального симфонического оркестра США и Вашингтонской национальной оперы.

В декабре Белый дом объявил, что совет директоров центра единогласно проголосовал за переименование заведения в Мемориальный центр исполнительских искусств Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди.

Как пояснили в Белом доме, Центр Кеннеди переименуют, чтобы отметить вклад Трампа в реконструкцию здания. В то же время этот шаг раскритиковали демократы, а племянница Кеннеди, Керри Кеннеди, пообещала убрать имя Трампа, как только он покинет пост.

Переименование Трампа

Напомним, что после переименования Центра Кеннеди Трампа начали активно критиковать. Издание The Atlantic отметило, что противоречивые переименования свидетельствуют об инфантильности Трампа и будут отменены после изменения политической ситуации.

В то же время переименование в честь Трампа могут стать популярными и в Украине. Черниговские депутаты городского совета решили переименовать сквер в честь действующего американского президента.

Вас также могут заинтересовать новости: