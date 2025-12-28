К счастью, был выходной день.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, что один из российских "прилетов" по стране пришелся неподалеку детского сада ее дочери.

В своем Instagram-аккаунте 50-летняя артистка поделилась своими переживаниями, отметив, что смотрела на последствия обстрела со слезами на глазах. Могилевская успокоила поклонников, что в выходной Софию в садик не приводили:

"Сегодня прилетело возле садика моей Сони. И благодаря тому, что сегодня выходной, ее там не было. Со слезами на глазах я смотрю на всех видео на ее детскую площадку. Мир часто проверяет нас на прочность. Но даже в самые сложные дни всегда есть место для надежды. Там, где она есть - возвращаются крылья, надежда и вера в то, что все будет хорошо!".

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 27 декабря Российская Федерация комбинированно ударила по объектам критической инфраструктуры Украины дронами и ракетами. Под основным ударом оказалась Киевская область.

В украинском небе зафиксировали 559 средств воздушного нападения - 40 баллистических и крылатых ракет и 519 беспилотных летательных аппаратов различного типа.

Военные зафиксировали попадание 10 ракет и 25 ударных дронов на 30-ти локациях, а падение сбитых целей и обломков - на 16 локациях. Атака привела к аварийным отключениям света.

