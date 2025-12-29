Год решений и устойчивости: как работала сеть ЭКО МАРКЕТ в 2025 году

2025 год для украинского ритейла прошел без громких прорывов, но с большим количеством сложных, ежедневных решений. Бизнесы работали в реальности, где стабильность больше не означает отсутствие изменений, а наоборот - способность быстро адаптироваться, сохраняя управляемость процессов. В таком контексте решающими стали не масштабные заявления, а системная работа: в снабжении, сервисе, управлении командами и ответственности перед покупателями.

Именно через эту призму в 2025 году строилась работа всеукраинской сети супермаркетов ЭКО МАРКЕТ. Для компании, которая работает в Украине более 20 лет, 2025 стал периодом последовательных решений и внутренней собранности, где результат формировался благодаря слаженной работе всех департаментов.

Одним из фундаментальных направлений, которое удерживало стабильность сети, стала логистика. В 2025 году она прошла через глубокую трансформацию с фокусом на цифровые инструменты, автоматизацию и работу с данными.

"Логистика ЭКО МАРКЕТ в этом году - это симбиоз цифровых технологий, автоматизации и современных решений. Мы работали в условиях постоянной турбулентности, где успех определялся способностью оперировать в хаосе и быстро принимать решения из имеющихся данных", - отмечает заместитель генерального директора по логистике Наталья Красникова.

В течение года компания интегрировала элементы искусственного интеллекта для оптимизации закупок и управления товарными запасами, была усовершенствована система автоматического формирования заказов, которая анализирует складские остатки, прогнозирует спрос, учитывает параметры безопасности запасов и условия поставки. Это позволило минимизировать риски дефицита или избытка товаров и оптимизировать расходы.

В то же время одним из ключевых вызовов года оставался дефицит персонала - ответом стали инвестиции в обучение, мотивацию команд и привлечение женщин к профессиям, которые ранее считались сугубо мужскими.

Операционный департамент в 2025 году сосредоточился на эффективности сети: компания направила свои ресурсы на ключевые задачи - сервис, обслуживание и результаты продаж. Технический департамент обеспечивал бесперебойную работу торговых объектов: проводились плановые ремонты, обновлялись фасады и прилегающие территории, создавались новые зоны для арендаторов.

Отдельным стратегическим направлением в 2025 году стала работа с человеческим капиталом. Департамент по управлению персоналом сосредоточился на развитии бренда работодателя, автоматизации внутренних процессов и формировании кадрового резерва.

"Мы сконцентрировались на повышении узнаваемости бренда работодателя и активно представляли компанию на ярмарках вакансий и профессиональных событиях", - отмечает заместитель генерального директора по управлению персоналом Людмила Черноморец.

Компания упростила учебные процессы благодаря автоматизации, сделав адаптацию сотрудников более быстрой и доступной. В рекрутинге усилилась аналитическая составляющая - работа с метриками и цифровыми индикаторами позволила повысить точность решений и эффективность взаимодействия с кандидатами.

"2025 год доказал, что, объединив рекрутинг, обучение, автоматизацию и развитие бренда работодателя, мы можем достигать стабильного и измеримого роста", - подытоживает Людмила Черноморец.

Юридический департамент в 2025 году выполнял роль стабилизатора бизнеса. Были обновлены ключевые договоры в соответствии с действующим законодательством, получены алкогольные и табачные лицензии для касс самообслуживания и успешно отменены незаконные штрафные санкции.

Важным решением стало признание ЭКО МАРКЕТ предприятием критической инфраструктуры, а также юридическое сопровождение благотворительных инициатив совместно с фондом "Вернись живым".

Весомым фактором устойчивости бизнеса в 2025 году стало развитие информационных технологий. ИТ-департамент ЭКО МАРКЕТ сосредоточился на обновлении кассовой линейки, масштабировании касс самообслуживания и развитии цифровых сервисов для покупателей. В течение года компания осуществила крупнейшие за последние пять лет инвестиции в ИТ: все 78 магазинов сети были оснащены кассами самообслуживания, всего работает 120 КСО. Доля транзакций через КСО выросла до 28%, что стало ответом на изменение поведения покупателей и дефицит персонала в ритейле.

На фоне внутренних трансформаций маркетинговый департамент работал с доверием и смыслами, переосмысливая роль бренда в жизни покупателей. Маркетинг сети сосредоточился на целостной коммуникации, работе с культурным контекстом и поддержке украинского производителя, который составляет более 70% ассортимента. Отдельным фокусом стали социальные инициативы и партнерства с Superhumans Center и фондом "Вернись живым".

2025 год стал для ЭКО МАРКЕТ периодом внутреннего взросления, отмечают в сети. В среде постоянной турбулентности компания сделала ставку не на краткосрочные решения, а на системность - в логистике, операционных процессах, работе с людьми, юридической стабильности и коммуникации с покупателями. Именно эта последовательность позволила сохранить управляемость бизнеса и заложить фундамент для дальнейшего развития.