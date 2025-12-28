Богатые, но без прав: BBC рассказало, как Путин удержал российских олигархов во время войны

Лишь единицы смогли покинуть страну из-за того, что осмелились высказать свою позицию относительно войны.

Во время войны с Украиной количество миллиардеров в России достигло рекордного уровня, однако за 25 лет правления диктатора Владимира Путина богатые и влиятельные люди РФ, известные как олигархи, потеряли почти все свое политическое влияние. Об этом пишет BBC.

"Все это является хорошей новостью для российского президента. Западные санкции не смогли превратить сверхбогатых в его противников, а его политика "кнута и пряника" превратила их в молчаливых сторонников", - отметили в публикации.

В частности бывший банковский миллиардер Олег Тиньков точно знает, как работает кнут. На следующий день после того, как он на своей странице в Instagram назвал войну "сумасшедшей", к его руководителям обратились представители Кремля. Тогда им сообщили, что его банк "Тинькофф", на то время второй по величине в России, будет национализирован, если не будут разорваны все связи с его основателем.

"Я не мог обсуждать цену. Это было как с заложником - ты берешь то, что тебе предлагают. Я не мог вести переговоры", - рассказал Тиньков в интервью The New York Times.

После этого в течение недели компания, которая связана с пятым богатейшим бизнесменом России Владимиром Потаниным, объявила, что покупает банк. Он был продан всего за 3% от его настоящей стоимости, подчеркнул Тиньков.

Поэтому миллиардер потерял почти 9 млрд долларов своего прежнего состояния и покинул Россию.

"Это очень отличается от того, как было до того, когда Путин стал президентом. В годы после распада Советского Союза некоторые россияне стали невероятно богатыми, завладев огромными предприятиями, ранее принадлежавшими государству, и воспользовавшись возможностями зарождающегося капитализма в их стране. Их новообретенное богатство принесло им влияние и власть в период политических потрясений, и они стали известны как олигархи", - напомнили в BBC.

Отмечается, что самый влиятельный олигарх России Борис Березовский заявлял, что организовал восхождение Путина на пост президента в 2000 году, а спустя годы он уже просил прощения за это.

"Я не видел в нем будущего жадного тирана и узурпатора, человека, который будет презирать свободу и остановит развитие России", - написал он еще в 2012 году.

Как отмечают в BBC, Березовский, вероятно, преувеличивал свою роль, однако другие российские олигархи точно могли влиять на высшие эшелоны власти.

Поэтому когда Путин собрал самых богатых людей РФ в Кремле через несколько часов после начала полномасштабного вторжения в Украину, они мало что могли сделать, чтобы возразить ему, даже понимая, что их состояние терпят серьезные убытки.

"Надеюсь, что в этих новых условиях мы будем работать вместе так же хорошо и не менее эффективно", - сказал тогда им российский диктатор.

Один из журналистов, который тогда присутствовал на встрече, описал собранных миллиардеров как "бледных и недоспавшихся".

"С момента вторжения почти все российские мегабогачи молчат, а те немногие, кто публично выступил против него, вынуждены были покинуть свою страну и оставить значительную часть своего богатства", - подчеркнули в публикации.

Как добавили в ВВС, самые богатые люди РФ играют ключевую роль в военных действиях Путина и многие из них, среди которых 37 бизнесменов, которых 24 февраля 2022 года вызвали в Кремль, стали объектом западных санкций.

Даже если кто-то из них и думал сбежать на Запад со своими деньгами, то санкции сделали бы это невозможным.

"Запад сделал все возможное, чтобы российские миллиардеры сплотились вокруг флага", - объяснил Александр Коляндр из Центра анализа европейской политики (CEPA).

Выход иностранных компаний из РФ после вторжения в Украину создал вакуум, куда быстро зашли бизнесмены, лояльные к Кремлю, которым позволили дешево скупать высокодоходные активы. По словам Александры Прокопенко из Центра Карнеги "Россия-Евразия", это создало новую "армию влиятельных и активных лоялистов".

"Их будущее благополучие зависит от продолжения конфронтации между Россией и Западом, а их худшим страхом является возвращение предыдущего владельца", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что сейчас российская промышленность переживает сильнейший кризис с 90-х. По словам топ-менеджеров крупнейших промышленных компаний, ситуация с продажами их продукции в этом году стала худшей с 1998 года.

"Темпы роста ВВП замедлились почти до нуля, а промышленность скатилась в рецессию. В ноябре объемы производства в РФ упали на 0,7% в годовом выражении: металлургия просела на 4,1%, химическая промышленность - на 1,7%, машиностроение - на 5,4%. Впервые за 15 лет начало сокращаться производство продуктов питания - на 0,8%", - сообщило издание The Moscow Times.

В то же время Bloomberg писал, что стремительный рост рубля опасен для военной экономики России. Аналитики говорят, что переоцененный рубль подрывает конкурентоспособность.

Они добавили, что таким образом Россия фактически "теряет свои природные преимущества как энергетическая держава, предлагая иностранным потребителям более выгодные условия, чем отечественным производителям, и ухудшая инвестиционную привлекательность страны".

