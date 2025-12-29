Встреча Зеленского и Трампа не завершилась прорывом: CNN указал на основные моменты

Трамп по-прежнему относительно благосклонен к позициям Москвы, однако похвалил Зеленского и выразил уверенность, что мир близок.

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде длилась около трех часов, однако по итогам ни один из участников не объявил о каком-либо значительном прорыве в прекращении войны. Как пишет CNN, Дональд Трамп по-прежнему относительно благосклонен к позициям Москвы. Однако, в отличие от некоторых предыдущих встреч, Трамп похвалил Зеленского и выразил уверенность, что мир близок. Ниже основные выводы из воскресной встречи.

1. Война либо закончится, либо продолжится бесконечно

Трамп настаивал на том, что у него нет конкретных сроков для прекращения войны на Украине. Однако он также намекнул, что сейчас - когда ведутся интенсивные переговоры - настало наиболее подходящее время для окончательного прекращения войны.

"Я думаю, мы находимся на самом заключительном этапе переговоров, и мы увидим, – сказал Трамп, добавив: – Либо она закончится, либо будет продолжаться долго, и миллионы людей погибнут".

При этом Трамп разочарован темпами мирных переговоров и попеременно обвиняет Зеленского и Путина в неспособности положить конец конфликту. Встреча в воскресенье, завершившаяся без каких-либо важных заявлений, похоже, подчеркнула эти трудности.

Он предложил свой привычный срок в "несколько недель", когда может появиться ясность относительно возможности мира.

"Возможно, этого не произойдет", – сказал Трамп о мирном соглашении. "Через несколько недель мы узнаем наверняка".

2. Путин отсутствовал, но не был забыт

Физическое отсутствие лидера РФ на воскресных переговорах не означало, что его присутствие не ощущалось. Трамп разговаривал с Путиным более часа до начала переговоров с Зеленским по телефону. Трамп также сказал, что поговорит с Путиным еще раз после встречи с Зеленским.

Эта схема в прошлом вызывала беспокойство у сторонников Украины: перед встречей с Зеленским Трамп выслушивает точку зрения Путина, и последующая встреча заканчивается неудачей. На этот раз разговор Трампа с Путиным не исключил позитивной встречи с Зеленским. Но Трамп всё же похвалил Путина в одном аспекте: в том, как он поступил с Запорожской АЭС, ключевым камнем преткновения в переговорах.

"Президент Путин действительно работает с Украиной над её открытием", – сказал Трамп. "Это большой шаг, когда он не бомбит эту станцию".

Трамп также сказал, что по-прежнему считает, что Путин серьёзно настроен на мир.

3. Последние 10%

Перед началом встречи Зеленский заявил, что 90% условий мирного плана были согласованы, повторив цифру, которую использовали американские чиновники. Впоследствии Зеленский использовал ту же цифру, хотя Трамп сказал, что не любит использовать проценты.

Тем не менее, именно оставшиеся 10% оказались наиболее сложными для урегулирования. Основные камни преткновения включают судьбу атомной электростанции и вопросы территорий. При этом Трамп предположил, что Украине лучше пойти на уступки территорий сейчас, до дальнейшего вторжения России.

"Часть этой земли уже захвачена. Часть этой земли, возможно, доступна для захвата, но это может произойти в течение нескольких месяцев. И разве лучше заключить сделку сейчас?".

Перед встречей Зеленский продемонстрировал новую гибкость, заявив, что готов вынести любое мирное соглашение на референдум. Но он сказал, что для его соблюдения необходимо прекращение огня.

В свою очередь Россия отказалась от любых разговоров о прекращении огня. А во время телефонного разговора Трампа с Путиным оба лидера заявили, что "в целом разделяют схожие взгляды" на то, что временное перемирие лишь затянет конфликт на Украине, сообщил помощник Кремля Юрий Ушаков.

4. Сложные отношения

С момента их первой, катастрофической встречи в феврале, каждая встреча Трампа и Зеленского во время второго срока Трампа внимательно отслеживалась по тону и характеру. Ни одна из их последующих переговоров не переросла в такую ​​​​ожесточенную конфронтацию, хотя некоторые из них описывались как сложные за закрытыми дверями.

Приветствуя Зеленского в его поместье в Палм-Бич, Трамп выразил ему свою признательность.

"Этот джентльмен очень много работал, он очень храбр, и его люди тоже очень храбры", – сказал Трамп.

Зеленский начал и закончил свою речь, поблагодарив Трампа, что примечательно, учитывая, что президент США и вице-президент Джей Ди Вэнс в феврале критиковали его за неблагодарность американским лидерам за их роль в посредничестве.

При этом, как напоминает CNN, в прошлом Трамп использовал Мар-а-Лаго для налаживания более личных отношений со своими мировыми коллегами, включая китайского лидера Си Цзиньпина и покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Хотя это, по-видимому, не было основной целью воскресной встречи – Зеленский приехал в Палм-Бич, потому что Трамп проводит здесь праздники – обстановка все же была менее формальной, чем Овальный кабинет или Кабинетная комната Белого дома.

Встреча Зеленского и Трампа - что вы могли пропустить

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжатся в понедельник, 29 декабря.

В свою очередь, комментируя прошедшую встречу, лидеры Европы отметили "хороший прогресс" и подчеркнули важность твердых гарантий безопасности для Украины.

