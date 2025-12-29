Зеленский и Трамп будут иметь еще один разговор: названа дата

По словам президента США, осталось обсудить один или два вопроса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет иметь еще один разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил во время свечной пресс-конференции после встречи.

Трамп отметил, что с Зеленским они обсудили 95% вопросов и новая встреча состоится в понедельник, 29 декабря.

"Мы очень близки к цели, возможно, даже очень близки, мы достигли большой детализации, хотя многие и говорили, что это невозможно. Продолжим завтра", - сказал глава Белого дома.

По его словам, на переговорах остался один или два вопроса. Также Трамп заявил, что готов посетить Украину, если это поможет закончить войну.

"Я хотел бы заключить соглашение и не обязательно ехать... Но если это поможет, спасет 25 000 жизней в месяц или что-то другое, я точно буду готов это сделать", - добавил Трамп.

Глава Белого дома спрогнозировал, что через несколько недель станет известно, сработает ли мирный план.

"Если оно пойдет хорошо. Мы имеем один пункт, а он разделил мысли наши. 35 лет некоторые вопросы ждали своего решения, мы несколько дней взяли", - отметил американский лидер.

По его словам, трехсторонняя встреча с его участием, а также президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина "может состояться в нужное время".

Заявления Трампа после переговоров с Зеленским

Ранее УНИАН сообщал, что глава Белого дома заявил, что Россия якобы хочет видеть Украину успешной. На вопрос журналиста, понесет ли страна-агрессор ответственность за нанесенный в результате военной агрессии ущерб Украине, Трамп заявил, что Россия готова помогать в восстановлении. В частности, по словам президента США, Путин готов поставлять электроэнергию Украине "по очень низким ценам".

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп сказал, что Украина и Россия вместе работают над тем, чтобы запустить ЗАЭС. По словам главы Белого дома, вопрос ЗАЭС долго обсуждался. Он отметил, что это самая большая АЭС в мире и ее могут быстро запустить. Трампа считает большой уступкой то, что РФ прекратила обстрелы по ней.

