Некоторые физики считают, что мы живем внутри черной дыры: возможно ли это

Черные дыры являются одними из самых странных объектов во Вселенной. Несмотря на то, что люди уже много узнали о них, они продолжают бросать вызов общему пониманию физики, пишет IFLScience.

"В попытке согласовать некоторые парадоксы, обнаруженные при их изучении, физики выдвинули еще более странные гипотезы, одна из которых предполагает, что мы живем в голографической Вселенной, где все, что мы видим и воспринимаем, на самом деле закодировано на границе нашей Вселенной, в виде 3D (плюс время) представления двумерной (плюс время) Вселенной. Более того, некоторые предполагают, что это может означать, что наша Вселенная находится внутри черной дыры большей Вселенной", - подчеркивают в материале.

В то же время некоторые ученые пошли еще дальше и предположили, что это может означать, что вся наша Вселенная существует внутри черной дыры, принадлежащей к гораздо большей Вселенной.

В издании напомнили, что черные дыры, которые образуются во время коллапса массивных звезд, - это области пространства, где гравитация настолько сильна, что даже свет не может из них вырваться.

Отмечается, что их существование представляло проблему при изучении с точки зрения термодинамики. По словам специалистов, конечное состояние черной дыры, когда она достигает равновесия, зависит от трех параметров: ее массы, углового момента и электрического заряда.

"В классической общей теории относительности черная дыра не позволяет ни одной частице или форме излучения вырваться из ее космической тюрьмы. Для внешнего наблюдателя, когда материальное тело пересекает горизонт событий, все знания о его материальных свойствах теряются. Остаются только новые значения M [масса], J [угловой момент] и Q [электрический заряд]. В результате черная дыра поглощает огромное количество информации", - объяснил французский астрофизик Жан-Пьер Люмине в обзоре 2016 года.

Однако если черная дыра имеет массу, то согласно первому закону термодинамики она должна иметь температуру, а согласно второму закону термодинамики она должна излучать тепло. В частности английский физик-теоретик, космолог Стивен Хокинг доказал, что черные дыры должны излучать радиацию, которая образуется на границе черной дыры и которую сейчас называют радиацией Хокинга.

"Затем Хокинг указал на парадокс. Если черная дыра может испаряться, часть информации, которую она содержит, теряется навсегда. Информация, содержащаяся в тепловом излучении, которое излучает черная дыра, деградирует; она не воспроизводит информацию о материи, ранее поглощенной черной дырой. Невосполнимая потеря информации противоречит одному из основных постулатов квантовой механики. Согласно уравнению Шрёдингера, физические системы, изменяющиеся со временем, не могут создавать или уничтожать информацию, что является свойством, известным как унитарность", - подчеркнул Люмине.

Унитарность известна как парадокс информации черной дыры. Из-за того, что оно противоречит нашему современному пониманию Вселенной, оно стало предметом многих дискуссий и исследований.

Поэтому, как пишет IFLScience, существуют гипотезы, что сама Вселенная может быть черной дырой, где все процессы происходят на грани, а то, что мы наблюдаем, является результатом различных взаимодействий.

"Но пока такая теория не предоставит убедительных доказательств и прогнозов, выходящих за пределы нашего современного понимания физики, мы советуем не погружаться в экзистенциальный кризис, независимо от того, являетесь ли вы 3D-объектом в обычном пространстве-времени, или голографической проекцией с 2D-границы внутри большей Вселенной", - добавляют в публикации.

