Еврейский форшмак по старинному рецепту и вариации от знаменитостей - в материале УНИАН.

Форшмак - это закуска из сельди с добавлением яиц, яблок, белого хлеба, лука и маргарина. Название деликатеса в переводе с немецкого означает "закуска", но относится это блюдо к классической еврейской кухне. УНИАН расскажет, какой рецепт форшмака из сельди самый популярный и как его можно приготовить в домашних условиях.

Ранее мы говорили о том, как готовится вкуснейшая намазка на хлеб за пять минут.

Форшмак - рецепт одесский старинный

Сельдь соленая - 1 шт.

Репчатый лук - 1 шт.

Яблоки - 1-2 шт.

Пшеничный батон без корки - 1 ломтик

Сливочное масло - 50 г

Сахар - 0,5 ч.л.

Уксус 9% - 0,5 ч. л

Лук зеленый - по вкусу

Молоко - 50 г

Сельдь выпотрошить и вымыть (слишком соленую рыбу можно вымочить в молоке 2 часа). Разделать рыбную тушку на филе, измельчить кусочки мякоти ножом или пропустить их через мясорубку. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать, посыпать сахаром и сбрызнуть уксусом. Белый хлеб вымочить в молоке, размять вилкой.

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Яблоки очистить от кожуры, мелко нарезать. Все ингредиенты смешать в одной емкости, добавить масло, перец, уксус и снова перемешать. Форшмак выложить в салатницу, по желанию можно украсить петрушкой или зеленым луком.

Форшмак из селедки - рецепт классический

Сельдь малосольная - 400 г

Яйца куриные - 4 шт.

Лук репчатый - 100 г

Яблоко кисло-сладкое - 100 г

Батон белый - 70 г

Масло сливочное - 50 г

Сельдь выпотрошить, разделать на филе, измельчить любым удобным способом. Яйца отварить вкрутую, очистить от кожуры, пропустить через мясорубку и отложить в сторону. Яблоко очистить от кожуры, измельчить в мясорубке с луком и селедкой, перемешать. Белый батон замочить в холодной воде, затем воду отжать, добавить хлеб к остальным ингредиентам и еще раз измельчить. Добавить в миску яйца и мягкое масло, посолить, поперчить, перемешать. По желанию можете влить немного уксуса или лимонного сока, если любите кислинку в закусках.

Идеальный форшмак Клопотенко - рецепт шеф-повара

Сельдь слабосоленая - 500 г

Яйца - 3 шт

Репчатый лук - 1 шт

Оливковое масло - 2 ст.л

Сельдь избавить от внутренностей, промыть и разобрать на филе. Тщательно удалить все косточки, а если покупали филе, то промокнуть его бумажным полотенцем, чтобы убрать остатки масла.

Сварить яйца в технике "пашот": вскипятить воду в сотейнике, в отдельную миску аккуратно вбить яйцо. Когда вода закипит, сделать ложкой в ней воронку и туда влить сырое яйцо. Помешать ложкой, чтобы яйцо не прилипло ко дну, и варить его 4 минуты. Достать шумовкой, выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталась вода, полностью остудить.

Репчатый лук очистить, разрезать на 4 части. Вместе с сельдью и яйцами пропустить лук через мясорубку, добавить оливковое масло и перемешать. Подавать форшмак на гренках из черного хлеба.

Рецепт форшмака из сельди от Макаревича

Сельдь слабосоленая или филе - 500 г

Яйца - 4 шт

Красный сладкий лук - 2 шт

Кислые яблоки - 1 шт

Замороженное сливочное масло

Сельдь разделать, убрать кости, вручную измельчить. Яйца отварить вкрутую, мелко нарезать. Красный лук и яблоки также измельчить ножом. Замороженное сливочное масло натереть на терке, соединить с другими ингредиентами и тщательно перемешать. Поставить форшмак в холодильник, подавать с гренками из черного хлеба.

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