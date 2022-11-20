Форшмак - это закуска из сельди с добавлением яиц, яблок, белого хлеба, лука и маргарина. Название деликатеса в переводе с немецкого означает "закуска", но относится это блюдо к классической еврейской кухне. УНИАН расскажет, какой рецепт форшмака из сельди самый популярный и как его можно приготовить в домашних условиях.
Ранее мы говорили о том, как готовится вкуснейшая намазка на хлеб за пять минут.
Форшмак - рецепт одесский старинный
- Сельдь соленая - 1 шт.
- Репчатый лук - 1 шт.
- Яблоки - 1-2 шт.
- Пшеничный батон без корки - 1 ломтик
- Сливочное масло - 50 г
- Сахар - 0,5 ч.л.
- Уксус 9% - 0,5 ч. л
- Лук зеленый - по вкусу
- Молоко - 50 г
Сельдь выпотрошить и вымыть (слишком соленую рыбу можно вымочить в молоке 2 часа). Разделать рыбную тушку на филе, измельчить кусочки мякоти ножом или пропустить их через мясорубку. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать, посыпать сахаром и сбрызнуть уксусом. Белый хлеб вымочить в молоке, размять вилкой.
Яблоки очистить от кожуры, мелко нарезать. Все ингредиенты смешать в одной емкости, добавить масло, перец, уксус и снова перемешать. Форшмак выложить в салатницу, по желанию можно украсить петрушкой или зеленым луком.
Форшмак из селедки - рецепт классический
- Сельдь малосольная - 400 г
- Яйца куриные - 4 шт.
- Лук репчатый - 100 г
- Яблоко кисло-сладкое - 100 г
- Батон белый - 70 г
- Масло сливочное - 50 г
Сельдь выпотрошить, разделать на филе, измельчить любым удобным способом. Яйца отварить вкрутую, очистить от кожуры, пропустить через мясорубку и отложить в сторону. Яблоко очистить от кожуры, измельчить в мясорубке с луком и селедкой, перемешать. Белый батон замочить в холодной воде, затем воду отжать, добавить хлеб к остальным ингредиентам и еще раз измельчить. Добавить в миску яйца и мягкое масло, посолить, поперчить, перемешать. По желанию можете влить немного уксуса или лимонного сока, если любите кислинку в закусках.
Идеальный форшмак Клопотенко - рецепт шеф-повара
- Сельдь слабосоленая - 500 г
- Яйца - 3 шт
- Репчатый лук - 1 шт
- Оливковое масло - 2 ст.л
Сельдь избавить от внутренностей, промыть и разобрать на филе. Тщательно удалить все косточки, а если покупали филе, то промокнуть его бумажным полотенцем, чтобы убрать остатки масла.
Сварить яйца в технике "пашот": вскипятить воду в сотейнике, в отдельную миску аккуратно вбить яйцо. Когда вода закипит, сделать ложкой в ней воронку и туда влить сырое яйцо. Помешать ложкой, чтобы яйцо не прилипло ко дну, и варить его 4 минуты. Достать шумовкой, выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталась вода, полностью остудить.
Репчатый лук очистить, разрезать на 4 части. Вместе с сельдью и яйцами пропустить лук через мясорубку, добавить оливковое масло и перемешать. Подавать форшмак на гренках из черного хлеба.
Рецепт форшмака из сельди от Макаревича
- Сельдь слабосоленая или филе - 500 г
- Яйца - 4 шт
- Красный сладкий лук - 2 шт
- Кислые яблоки - 1 шт
- Замороженное сливочное масло
Сельдь разделать, убрать кости, вручную измельчить. Яйца отварить вкрутую, мелко нарезать. Красный лук и яблоки также измельчить ножом. Замороженное сливочное масло натереть на терке, соединить с другими ингредиентами и тщательно перемешать. Поставить форшмак в холодильник, подавать с гренками из черного хлеба.