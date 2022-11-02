Вкуснейшая намазка на хлеб, которая понравится вашим родным и выручит в экстренной ситуации - в материале УНИАН.

Многим знакома ситуация, когда нужно срочно и быстро чем-то перекусить, а готовить полноценный обед нет времени. В нынешних реалиях войны такие ситуации - не редкость, тем более, если экстренно отключают свет или воду. УНИАН расскажет, какие праздничные намазки на хлеб можно приготовить, не дожидаясь особенного повода.

Ранее УНИАН предлагал простые закуски из лаваша, которые также можно приготовить на скорую руку.

Намазка без майонеза с плавленым сыром

Плавленый сыр - 100 гр

Яйца - 1 шт

Чеснок - 0.5 зубчика

Соль

Перец

В глубокую миску небольшого размера натереть яйцо, порциями добавить плавленый сыр и измельченный чеснок. Перемешать все ингредиенты, посолить и поперчить по вкусу. Такую закуску можно сочетать со свежими овощами и хлебом.

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Намазка из крабовых палочек - рецепт

Крабовые палочки - 100 гр

Майонез - 50 гр

Плавленый сыр - 50 гр

Сыр Фета - 50 гр

Укроп

Соль

Перец

В пропорции 1:1 смешать в миске сыр и мелко нарезанный укроп, после этого добавить майонез, вымешивать, пока масса не превратится в крем. Нарезать кубиками крабовые палочки, добавить их в сырную массу. Посолить, поперчить, перемешать до однородной консистенции. Намазывать закуску из креветок лучше всего на свежий белый хлеб.

Сытная намазка на хлеб из рыбной консервы

Рыбная консерва - 100 гр

Яйца - 1 шт

Майонез - 50 гр

Зеленый лук - 1 перо

Соль

Перец

Для приготовления подойдет любая рыба в масле: сардина, тунец, лосось и пр. Рыбу достать из банки, удалить кости, затем измельчить тушку вилкой. Яйцо натереть на терке, добавить к рыбе. Зеленый лук измельчить, также добавить в емкость с яйцом и рыбой. Полить ингредиенты намазки майонезом, тщательно перемешать. Посолить, поперчить по вкусу, намазать закуску на черный хлеб и подавать к столу.

Намазка на хлеб из яиц с морковью по-корейски

Яйца - 1 шт

Сыр - 30гр

Морковь по-корейски - 30гр

Майонез - 30гр

Соль

Перец

Натереть яйцо на мелкую терку, после добавить к нему натертый сыр и морковь по-корейски. Если ломтики моркови слишком длинные, тогда их следует порезать на более мелкие части. После закуску заправить майонезом, посолить и поперчить. Данное блюдо отлично сочетается с кукурузным хлебом.

Намазка из креветок "Царская"

Сыр Филадельфия - 50 гр

Креветки - 50 гр

Свежий огурец - 1 шт

Укроп

Соль

Перец

Сыр размять в миске с мелко нарезанным укропом. Креветки отварить и нарезать мелким кубиком, добавить в сырную массу. Измельчить свежий огурец и также соединить с ингредиентами в миске, в конце посолить и поперчить закуску. Намазать на хлеб, украсив свежим огурцом и укропом.

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