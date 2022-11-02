Многим знакома ситуация, когда нужно срочно и быстро чем-то перекусить, а готовить полноценный обед нет времени. В нынешних реалиях войны такие ситуации - не редкость, тем более, если экстренно отключают свет или воду. УНИАН расскажет, какие праздничные намазки на хлеб можно приготовить, не дожидаясь особенного повода.
- Намазка без майонеза с плавленым сыром
- Намазка из крабовых палочек - рецепт
- Сытная намазка на хлеб из рыбной консервы
- Намазка на хлеб из яиц с морковью по-корейски
- Намазка из креветок "Царская"
Ранее УНИАН предлагал простые закуски из лаваша, которые также можно приготовить на скорую руку.
Намазка без майонеза с плавленым сыром
- Плавленый сыр - 100 гр
- Яйца - 1 шт
- Чеснок - 0.5 зубчика
- Соль
- Перец
В глубокую миску небольшого размера натереть яйцо, порциями добавить плавленый сыр и измельченный чеснок. Перемешать все ингредиенты, посолить и поперчить по вкусу. Такую закуску можно сочетать со свежими овощами и хлебом.
Намазка из крабовых палочек - рецепт
- Крабовые палочки - 100 гр
- Майонез - 50 гр
- Плавленый сыр - 50 гр
- Сыр Фета - 50 гр
- Укроп
- Соль
- Перец
В пропорции 1:1 смешать в миске сыр и мелко нарезанный укроп, после этого добавить майонез, вымешивать, пока масса не превратится в крем. Нарезать кубиками крабовые палочки, добавить их в сырную массу. Посолить, поперчить, перемешать до однородной консистенции. Намазывать закуску из креветок лучше всего на свежий белый хлеб.
Сытная намазка на хлеб из рыбной консервы
- Рыбная консерва - 100 гр
- Яйца - 1 шт
- Майонез - 50 гр
- Зеленый лук - 1 перо
- Соль
- Перец
Для приготовления подойдет любая рыба в масле: сардина, тунец, лосось и пр. Рыбу достать из банки, удалить кости, затем измельчить тушку вилкой. Яйцо натереть на терке, добавить к рыбе. Зеленый лук измельчить, также добавить в емкость с яйцом и рыбой. Полить ингредиенты намазки майонезом, тщательно перемешать. Посолить, поперчить по вкусу, намазать закуску на черный хлеб и подавать к столу.
Намазка на хлеб из яиц с морковью по-корейски
- Яйца - 1 шт
- Сыр - 30гр
- Морковь по-корейски - 30гр
- Майонез - 30гр
- Соль
- Перец
Натереть яйцо на мелкую терку, после добавить к нему натертый сыр и морковь по-корейски. Если ломтики моркови слишком длинные, тогда их следует порезать на более мелкие части. После закуску заправить майонезом, посолить и поперчить. Данное блюдо отлично сочетается с кукурузным хлебом.
Намазка из креветок "Царская"
- Сыр Филадельфия - 50 гр
- Креветки - 50 гр
- Свежий огурец - 1 шт
- Укроп
- Соль
- Перец
Сыр размять в миске с мелко нарезанным укропом. Креветки отварить и нарезать мелким кубиком, добавить в сырную массу. Измельчить свежий огурец и также соединить с ингредиентами в миске, в конце посолить и поперчить закуску. Намазать на хлеб, украсив свежим огурцом и укропом.