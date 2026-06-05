Путину доложили о письме Зеленского: Кремль сделал заявление

Российскому диктатору Владимиру Путину доложили об открытом письме президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ, передает канал "Дождь". В этом письме украинский лидер выдвинул публичное предложение встретиться за столом переговоров, но не в Москве.
"Путину доложили о письме Зеленского", - заявил Песков.
Он добавил, что у России нет официальных каналов общения с Украиной. От озвучивания других деталей, в частности реакции Путина на это письмо, Песков отказался.
Отдельно Песков заявил журналистам, что Кремль якобы надеется на возобновление переговорного процесса по урегулированию конфликта в Украине. В то же время он не уточнил, какой формат переговоров поддерживает Россия.
Также пресс-секретарь Путина заявил, что позиция Белого дома по Украине "одновременно последовательна и противоречива".
"Она последовательна с точки зрения того, что совсем недавно заявлял госсекретарь Рубио, который сказал: "Ну, мы в целом, конечно, поддерживаем только одну сторону – это Украину – и мы туда и оружие поставляем, и так далее". Вот, и это последовательно происходит, то есть это действительно война, которая была войной Байдена, собственно Байден опосредован", – заявил Песков.
При этом он добавил, что планов по встрече Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшее время нет.
Открытое письмо Зеленского Путину
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору Путину, в котором предложил лично встретиться и указал ряд стран, где может состояться эта встреча.
Пресс-секретарь Путина Песков сразу заявил, что в Кремле знают об открытом письме Зеленского, но Путину о нем "доложат позже".
Кроме того, президент США Дональд Трамп ответил, что думает об открытом письме президента Украины Владимира Зеленского к главе Кремля. Он поддержал идею личной встречи лидеров двух стран и добавил, что обсуждение возможности их встречи его очень радует.