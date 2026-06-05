Путину доложили о письме Зеленского: Кремль сделал заявление

При этом пресс-секретарь Кремля уклонился от ответа на вопрос, какова была позиция Путина по поводу содержания письма.

Российскому диктатору Владимиру Путину доложили об открытом письме президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ, передает канал "Дождь". В этом письме украинский лидер выдвинул публичное предложение встретиться за столом переговоров, но не в Москве.

"Путину доложили о письме Зеленского", - заявил Песков.

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Он добавил, что у России нет официальных каналов общения с Украиной. От озвучивания других деталей, в частности реакции Путина на это письмо, Песков отказался.

Отдельно Песков заявил журналистам, что Кремль якобы надеется на возобновление переговорного процесса по урегулированию конфликта в Украине. В то же время он не уточнил, какой формат переговоров поддерживает Россия.

Также пресс-секретарь Путина заявил, что позиция Белого дома по Украине "одновременно последовательна и противоречива".

"Она последовательна с точки зрения того, что совсем недавно заявлял госсекретарь Рубио, который сказал: "Ну, мы в целом, конечно, поддерживаем только одну сторону – это Украину – и мы туда и оружие поставляем, и так далее". Вот, и это последовательно происходит, то есть это действительно война, которая была войной Байдена, собственно Байден опосредован", – заявил Песков.

При этом он добавил, что планов по встрече Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшее время нет.

Открытое письмо Зеленского Путину

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору Путину, в котором предложил лично встретиться и указал ряд стран, где может состояться эта встреча.

Пресс-секретарь Путина Песков сразу заявил, что в Кремле знают об открытом письме Зеленского, но Путину о нем "доложат позже".

Кроме того, президент США Дональд Трамп ответил, что думает об открытом письме президента Украины Владимира Зеленского к главе Кремля. Он поддержал идею личной встречи лидеров двух стран и добавил, что обсуждение возможности их встречи его очень радует.

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