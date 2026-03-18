Зеленский и Стармер создали оборонный альянс

Украина будет делиться боевым опытом и технологиями, а Великобритания – инвестициями для расширения производства оборонной продукции.

Подписание Владимиром Зеленским и Киром Стармером Декларации об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности открывает новый этап украинско-британского сотрудничества. Фактически – создается оборонный альянс. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в социальной сети Facebook.

"Это логическое продолжение наших предыдущих договоренностей: Соглашения о столетнем партнерстве и Соглашения о безопасности между Украиной и Великобританией. И в то же время – переход от политических решений к конкретному, практическому взаимодействию между оборонными секторами наших государств", – отметил Жовква.

По его словам, суть проста и практична: Украина и Великобритания укрепляют друг друга.

Как будет функционировать оборонный альянс – подробности

Как пояснил заместитель главы ОП, Украина делится своим уникальным боевым опытом, технологиями и решениями, которые уже доказали свою эффективность на поле боя, прежде всего в сфере беспилотных систем, противодействия дронам, РЭБ и современной тактики ведения войны.

В то же время Великобритания инвестирует, помогает масштабировать производство и, в свою очередь, усиливает поставки своих дальнобойных средств.

"Фактически формируется взаимовыгодная модель: мы предоставляем решения, проверенные войной, партнеры – предоставляют ресурсы и промышленные возможности", – подчеркнул Жовква.

Он отметил, что отдельное внимание будет уделяться совместному производству.

"Наши страны будут анализировать возможности совместного производства ударных средств большой дальности, а также масштабирования соответствующих программ. Параллельно Великобритания будет рассматривать наиболее эффективные механизмы для увеличения объемов производства и поддержки таких решений", – сообщил заместитель главы ОП.

Так, по его словам, речь идет уже не об отдельных поставках, а о построении совместной оборонно-промышленной экосистемы.

Противовоздушная оборона как ключевое направление

"Мы вместе работаем над устранением критических пробелов в ПВО – от эффективного перехвата БПЛА и развития средств обнаружения до интеграции систем противодействия крылатым ракетам и наращивания антибаллистических возможностей", – добавил Жовква.

В частности, это вопрос безопасности не только Украины, но и Великобритании и всей Европы.

Использование украинского опыта для планирования оборонных возможностей

Отдельно Жовква отметил роль людей и знаний.

"Украинский боевой опыт системно интегрируется в военную подготовку, обучение и разработку доктрин. Это означает обмен практиками, анализ реальных боевых сценариев и внедрение этих знаний в планирование современных оборонных возможностей", – сообщил заместитель руководителя ОП.

Также предусмотрены совместные тренировки и подготовка, в частности с использованием украинского опыта работы с дронами и новыми технологиями на поле боя

Как подчеркнул Жовква, это сотрудничество имеет долгосрочную перспективу.

"Речь идет об укреплении оборонных цепочек поставок, развитии совместных производственных возможностей, а также потенциальном привлечении третьих стран к совместным проектам", – заявил он.

По его убеждению, речь идет о совместном формировании новой архитектуры безопасности Европы на основе опыта, технологий и взаимного доверия.

"Украина в этой системе – не только получатель помощи, а полноценный партнер и контрибьютор безопасности", – добавил он.

Как подытожил Жовква, подписанная декларация открывает новый этап украинско-британского сотрудничества: глубокий, технологичный и долгосрочный.

"Фактически – настоящий оборонный альянс!", – заявил он.

Украина и Великобритания

Как сообщал УНИАН, Великобритания намерена ежегодно до 2031 года выделять не менее 3 млрд фунтов стерлингов на оборонные нужды Украины.

Украина и Великобритания будут работать с другими странами, чтобы добиться от России необходимой компенсации за ущерб, нанесенный во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: