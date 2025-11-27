Россия усилила гибридные атаки против стран НАТО. На фоне этого в европейских столицах меняется тон.

Российские дроны и агенты продолжают проводить атаки по странам НАТО, и Европа делает то, что еще несколько лет назад казалось немыслимым: начинает планировать ответные действия. Идеи варьируются от совместных наступательных киберопераций против России и более быстрой и скоординированной атрибуции гибридных атак — с мгновенным указанием на Москву — до внезапных учений под руководством НАТО.

"Россияне постоянно тестируют пределы — каков будет ответ, насколько далеко они могут зайти? Необходим более проактивный ответ. Сигнал подает не разговор, а действие" ,— отметила министр иностранных дел Латвии Байба Бража в интервью Politico.

Гибридные удары России по Европе

В последние недели и месяцы российские БПЛА нарушали воздушное пространство Польши и Румынии, а загадочные дроны "выводили из строя" аэропорты и военные базы по всей Европе. Среди других инцидентов — глушение GPS, вторжения самолетов и кораблей, а также взрыв на важной железнодорожной линии в Польше, по которой доставлялась военная помощь Украине.

"В целом Европе и альянсу нужно спросить себя, как долго мы готовы терпеть этот тип гибридной войны… и не пора ли нам самим стать активнее в этой сфере", — заявил статс-секретарь Минобороны Германии Флориан Хан.

Сообщается, что гибридные атаки — не новость. В последние годы Россия якобы отправляла убийц в Великобританию, взрывала склады боеприпасов в Центральной Европе, пыталась дестабилизировать ЕС, финансируя крайне правые партии, вела информационную войну и вмешивалась в выборы в таких странах, как Румыния и Молдова.

Но масштаб и частота нынешних атак беспрецедентны. Аналитический центр Globsec подсчитал, что с января по июль в Европе произошло более 110 актов саботажа и попыток атак, главным образом в Польше и Франции, совершенных лицами, связанными с Москвой.

"Современный мир предоставляет куда более открытое — можно сказать, творческое — пространство для внешней политики. Мы внимательно наблюдаем за растущей милитаризацией Европы. Это просто риторика или пора нам реагировать?", - заявил кремлевский диктатор Владимир Путин на заседании клуба "Валдай".

СМИ пишет, что Россия может рассматривать ЕС и НАТО как соперников или даже врагов. Однако Европа не хочет войны с ядерной державой, поэтому ей нужно найти способ сдержать Москву, не переходя красные линии Кремля, которые могут привести к открытому столкновению. Это не означает необходимость прятаться, отметил глава обороны Швеции генерал Михаэль Клессон: "Мы не можем позволить себе бояться эскалации. Мы должны быть твердыми".

Однако пока что ответом стало усиление обороны, подчеркивают журналисты. После того как российские дроны были сбиты над Польшей, НАТО заявило об усилении ПВО на восточном фланге — аналогичный шаг предпринял и ЕС. И даже это вызывает ярость Москвы.

Переключение режима

Частые российские провокации меняют тон европейских столиц. После отправки 10 000 солдат для защиты ключевой инфраструктуры Польши, пострадавшей от диверсии на железной дороге, премьер-министр Дональд Туск обвинил Москву в "государственном терроризме".

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала такие угрозы "крайней опасностью" и заявила, что ЕС должен "дать сильный ответ".

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто, к примеру, резко раскритиковал пассивность Европы перед лицом растущих гибридных атак и представил подробный, 125-страничный план ответных мер. В нём он предлагает создать Европейский центр по борьбе с гибридными угрозами, сформировать киберподразделение численностью около 1 500 специалистов, а также подготовить военных экспертов в сфере искусственного интеллекта.

Переход от слов к делу

Несмотря на ужесточение риторики, вопрос о том, какой именно должна быть "более мощная" реакция, остается открытым, пишет СМИ.

В материале говорится, что часть дилеммы связана с различием подходов Москвы и Брюсселя. Как отмечает профессор Кевин Лимоньє из парижского центра GEODE, ЕС вынужден действовать в рамках закона: "Возникает этический и философский вопрос: могут ли государства, живущие по правилам, использовать те же инструменты и стратегии, что и Россия?"

Пока некоторые страны движутся по пути постепенного усиления законодательства. Германия и Румыния уже готовят правила, которые позволят силовикам сбивать беспилотники над аэропортами и другими стратегическими объектами. Разведслужбы, в свою очередь, могут работать в более "серой зоне". Дания и Чехия уже разрешают наступательные кибероперации.

Союзникам необходимо "быть более проактивными в кибернаступлении" и усиливать координацию разведки, считает Бража. На практике страны могут использовать кибератаки против объектов, критически важных для российской военной машины, например технопарка "Алабуга" в Татарстане, где производят дроны "Шахед", а также энергетических предприятий или эшелонов с оружием.

Европе также нужно усилить работу против российской дезинформации — в том числе внутри России. "Российское общественное мнение… довольно закрыто. Нам нужны союзники, которые хорошо понимают российское мышление — это означает более глубокое сотрудничество в области информационной войны", — отметил один военный чиновник.

Но любые новые меры "должны сохранять правдоподобное отрицание", подчеркнул дипломат ЕС.

Демонстрация силы

НАТО как оборонительный альянс крайне осторожен в наступательных действиях. "Асимметричные ответы — важная часть обсуждения, но мы не собираемся опускаться до тактики России", — заявил один из дипломатов НАТО.

Вместо этого Альянс должен демонстрировать единство и силу: быстро публично указывать на причастность Москвы к гибридным атакам и проводить внезапные учения у российских границ в Литве и Эстонии, считает бывшая представитель альянса Оана Лунгеску.

Тем временем Центр по противодействию гибридным угрозам в Хельсинки помогает союзникам нарабатывать политику и проводить обучение.

