Украина и Великобритания будут сотрудничать с другими странами, чтобы добиться от России необходимой компенсации.

Российская Федерация должна заплатить за весь ущерб, нанесенный Украине за время полномасштабного вторжения, говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кира Стармера по итогам стратегического диалога.

В частности, Украина и Великобритания будут продолжать оказывать постоянное экономическое давление на Россию путем усиления санкционного сотрудничества.

"Мы согласились, что эти усилия будут включать дополнительные меры по противодействию российскому теневому флоту. Мы также согласились, что Россия должна компенсировать ущерб, который она наносит Украине. Мы будем сотрудничать с международными партнерами с целью рассмотрения всех законных путей для обеспечения того, чтобы Россия заплатила, а Украина получила необходимое финансирование", – отмечается в заявлении.

Кроме того, Великобритания и Группа семи ("Большая семерка") обязались обеспечить замораживание российских суверенных активов на территории своих юрисдикций, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну и не компенсирует ущерб, нанесенный ею Украине.

Привлечение РФ к ответственности за агрессию

Зеленский и Стармер отметили, что Украина и Великобритания остаются приверженными привлечению России к ответственности за агрессию и зверства, совершенные в Украине.

"Мы будем работать над обеспечением эффективного взаимодействия в документировании, расследовании и преследовании международных преступлений России в поддержку международных процессов привлечения к ответственности и возмещения ущерба. Мы будем разрабатывать и делиться передовым опытом в сборе доказательств, расследовании и обвинении для достижения конкретных результатов", – говорится в заявлении.

При этом Украина и Великобритания намерены согласовать совместные действия по установлению фактов и идентификации детей, депортированных и принудительно перемещенных Россией, для их возвращения в Украину и воссоединения с их семьями.

"Мы обязуемся расширять долгосрочное сотрудничество в области трансформации и устойчивости сектора юстиции Украины. Украина и Великобритания продолжат работать совместно с международными партнерами для содействия принятию Расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины и обеспечения его долгосрочной устойчивости и доверия к нему", – говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, международная комиссия, которая будет рассматривать иски о компенсации ущерба, нанесенного войной России против Украины, будет базироваться в Гааге.

В частности, Украина будет требовать от России почти 44 миллиарда долларов компенсации за ущерб в результате потепления климата, вызванного увеличением выбросов во время боевых действий.

Вас также могут заинтересовать новости: