Британия пообещала ежегодно выделять на оборону Украины от 3 млрд фунтов до 2031 года

Лондон будет поддерживать системы ПВО Украины и выделять средства на закупку оружия в США в рамках инициативы PURL.

Великобритания намерена продолжать поддерживать оборонный потенциал Украины. С этой целью ежегодно до 2031 года будет выделяться не менее 3 млрд фунтов стерлингов.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Украины Владимира Зеленского и Великобритании Кира Стармера относительно стратегического диалога.

"Великобритания будет продолжать оказывать Украине долгосрочную оборонную поддержку в соответствии со своим обязательством предоставлять не менее 3 млрд фунтов стерлингов в год до 2030/31 года и столько, сколько будет необходимо для поддержки Украины", – отмечается в заявлении.

Видео дня

Вместе с тем, Великобритания обещает продолжать поддерживать потребности Украины в области противовоздушной обороны благодаря своему лидерству в Контактной группе по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), а также своему предыдущему финансовому вкладу в рамках инициативы PURL по закупке оружия для Украины в США.

Также лидеры Украины и Великобритании выразили взаимную готовность углубить многостороннее сотрудничество в рамках Объединенных экспедиционных сил (ОЭС). Эти силы действуют под общим руководством Великобритании.

"На основе договоренностей между Украиной и Великобританией об обмене технологиями с поля боя с июня 2025 года мы будем продолжать сотрудничество в рамках программы LYRA с целью наращивания производства дронов-перехватчиков OCTOPUS и продолжим определять взаимовыгодные совместные инициативы в области оборонных технологий", – говорится в заявлении.

Лидеры намерены продолжать работать над упрощением процедур для компаний как в сфере экспорта, так и в сфере совместного развития потенциала.

"Такие проекты, как Nightfall, гарантируют, что потребности и требования поля боя в Украине будут непосредственно формировать британские инновации и развивать британскую экспертизу, благодаря чему оборонная промышленность Великобритании мирового уровня сможет и дальше поддерживать и увеличивать потенциал Украины", – отмечается в заявлении.

Вместе с тем, Великобритания продолжит поддерживать подготовку украинских военнослужащих в рамках операции INTERFLEX.

Великобритания выделит почти $700 млн на украинскую ПВО – что известно

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Великобритания объявила о выделении полумиллиарда фунтов (более 680 млн долларов) на обеспечение крайне срочных потребностей Украины в усилении сил противовоздушной обороны. Министр обороны Великобритании Джон Хили сказал, что Лондон "выступает силой добра в мире".

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте добавил, что заявление Хили об объявлении выделения полумиллиарда фунтов на нужды ПВО Украины является хорошей новостью.

Вас также могут заинтересовать новости: