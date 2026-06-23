Венгрия тормозит вступление Украины и Молдовы в ЕС: в Politico рассказали подробности

Украина и Молдова надеются на скорый прогресс в процессе вступления в ЕС.

Венгрия задержала ключевой процедурный шаг, необходимый для продвижения процессов вступления Украины и Молдовы в ЕС, сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС.

Издание отметило, что Киев и Кишинев достигли важной вехи на своем пути к вступлению в блок, когда 15 июня страны ЕС единогласно одобрили открытие первой официальной главы переговоров для обеих стран.

В статье напоминается, что этот шаг годами блокировал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выступал против вступления Украины в ЕС.

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Также издание пояснило, что заявки Украины и Молдовы о вступлении политически взаимосвязаны, поэтому одна из них не могла продвигаться без другой. Сейчас обе страны надеются на быстрый прогресс в процессе вступления в ЕС.

Вице-премьер-министр Украины Тарас Качка в начале этого месяца заявил изданию, что Киев стремится начать переговоры по всем шести переговорным кластерам, то есть группам официальных разделов, до середины июля.

Однако, как отмечается в публикации, соблюдение этого графика пока оказалось под угрозой после того, как во вторник Венгрия выступила против направления письма в Европейский совет и Европейскую комиссию от имени 27 членов блока, в котором изложена общая позиция столиц стран ЕС.

По словам дипломатов, Венгрия была единственной страной, выступившей против этой инициативы, которая требует единодушного одобрения всех 27 членов и будет вновь обсуждаться на следующей неделе.

Издание отмечает, что этот шаг соответствует сдержанной позиции премьер-министра Петера Мадьяра в отношении членства Украины в ЕС.

Один из дипломатов рассказал, что, хотя Мадьяр не выступил против открытия первого кластера для Украины, его правительство настаивало на исключении слов "как можно скорее" в отношении членства Киева в ЕС из письменных выводов встречи лидеров ЕС, состоявшейся на прошлой неделе в Брюсселе.

Во время пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета на прошлой неделе Мадьяр еще раз подчеркнул свою позицию, заявив журналистам:

"Всего есть шесть кластеров, и мы не считаем, что открывать их все сразу – это хорошая идея: отчасти потому, что чернила на первом еще даже не высохли, а отчасти потому, что это дало бы неверный сигнал странам Западных Балкан – Сербии, Албании, Черногории и Северной Македонии, которые годами работали над вступлением в ЕС".

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, вступление Украины в ЕС до 2030 года является вполне реальной перспективой. Матернова признала, что переговорные кластеры потребуют многих изменений, но сейчас речь идет об их открытии, то есть об официальных технических переговорах в конкретных сферах. Посол ЕС считает, что Украина к этому готова. Вопрос о том, насколько быстро Евросоюз и Украина смогут завершить переговоры о вступлении, будет зависеть от значительной законодательной и прочей работы. Матернова сообщила, что неотъемлемой частью требований первого кластера "Основы" являются вопросы борьбы с коррупцией и верховенства права.

Также мы писали, что министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан заявила, что процесс переговоров ЕС с Украиной о вступлении может быть приостановлен, если Киев не выполнит соглашение о восстановлении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Орбан отметила, что Венгрия ведет себя как европейская страна, защищая свои национальные интересы. Министр подчеркнула, что в рамках первого кластера Киев должен выполнить украинско-венгерское соглашение.

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