'Путин виноват': Зеленский объяснил, почему с диктатором нельзя искать компромиссов

Если мир хочет остановить Путина, нужно сказать ему, что он не прав, считает президент.

Мировые лидеры должны поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы он прекратил войну против Украины. Поиск компромиссов может не сработать.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN. Речь идет о таких политических деятелях, как президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Если мир хочет остановить Путина, нужно сказать ему, что он не прав, добавил Зеленский.

Видео дня

"Если мы начнем какой-то диалог с Путиным, спрашивая: "Послушайте, мы должны найти для вас какой-то компромисс, и не будете ли вы так любезны?", я не уверен, что это сработает. Путин виноват", – подчеркнул глава государства.

Война России против Украины – другие новости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что правитель России Владимир Путин готов встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако такая встреча может быть результативной только на этапе окончательного согласования договоренностей, добавил Песков.

Что касается ситуации на фронте, то российские захватчики активизируют действия на Купянском направлении. Враг пытается подойти к Купянску с двух сторон, рассказал офицер управления 43-й отдельной механизированной бригады Артур Мартиросян.

