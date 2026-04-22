Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, по его словам, такая встреча может быть результативной только на этапе финализации договоренностей, пишут росСМИ.

"Главное - целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было, для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности", - сказал Песков.

Также Песков заявил, что Москва не видит "политической воли к урегулированию конфликта" со стороны Украины. По словам пресс-секретаря главы РФ, Москва готова принять американских переговорщиков "хоть завтра".

