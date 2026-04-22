Путин разразился критикой из-за состояния экономики РФ: единственная опора Кремля может упасть

Российский диктатор Владимир Путин во время заседания в Кремле публично раскритиковал своих главных экономических советников, сообщает "Радио Свобода".

"Я надеюсь услышать подробные доклады о том, почему макроэкономические показатели не соответствуют ожиданиям не только экспертов и аналитиков, но и фактическим прогнозам правительства и Центрального банка", – заявил Путин.

Среди тех, кто попал под его гнев, – Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, которая играет решающую роль в поддержке кремлевской экономики. По мнению специалистов, возможная отставка Набиуллиной будет иметь далеко идущие последствия для российской экономики.

"Ее отставка сейчас не просто продемонстрирует слабость. Это подорвало бы единственную институциональную опору, которая сохраняла доверие рынков и удерживала стабилизацию инфляции на правильном курсе", – считает научная сотрудница берлинского Центра Carnegie Russia Eurasia Александра Прокопенко.

С такой оценкой согласен бывший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Николас Бирман-Трикетт.

"Если ее уволят, всю бизнес-экосистему охватит паника", – отмечает он.

По словам профессора экономики Лондонской бизнес-школы Ричарда Портеса, Набиуллина – "один из немногих сильных элементов российского экономического управления и экономики в целом". По его мнению, у Путина нет более квалифицированного специалиста для руководства Центробанком РФ, так что любая ее замена только ухудшит ситуацию.

В то же время эксперты предостерегают от слишком буквального толкования встречи Путина с правительством и российским регулятором, предполагая, что все это тщательно срежиссировано.

"То, что это давление публично направлено на экономический блок, не является чем-то необычным – именно так Кремль управляет внутренними напряжениями. Это не обязательно свидетельствует об изменении курса политики или перераспределении полномочий в сфере монетарной политики", – добавляет Прокопенко.

Российская экономика – основные цифры

По данным российского правительства, в прошлом году темпы роста ВВП России существенно замедлились: с 4,9% в 2024 году до всего 1% в 2025-м.

За первые два месяца 2026 года экономика сократилась на 1,8%. Российские чиновники предупреждают, что прогноз роста на 2026 год, который сейчас составляет 1,3%, может быть пересмотрен в сторону понижения.

Сообщается также, что дефицит федерального бюджета РФ резко увеличился до 4,5 триллиона рублей (примерно 60 миллиардов долларов), что вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Это происходит на фоне сокращения доходов от экспорта нефти.

Экономика России – последние новости

Доходы Кремля падают, в частности, из-за постоянных атак украинских сил. Ранее УНИАН сообщил, что атаки на Приморск и Усть-Лугу обошлись российским экспортерам энергоносителей примерно в 970 миллионов долларов упущенной прибыли. Известно, что на Приморск и Усть-Лугу приходится более 40% российских мощностей морского экспорта сырой нефти.

Напомним также, что в ночь на 20 апреля украинские дроны атаковали морской нефтеналивной терминал в Туапсе. По данным из соцсетей, на территории предприятия зафиксировали более десятка очагов возгорания.

Дополнительным ударом по российской экономике может стать 20-й пакет санкций, который недавно был одобрен в ЕС.

