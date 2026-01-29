Зеленский отреагировал на заявление Трампа об энергетическом перемирии

Президент Украины считает, что деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны.

Во время трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби среди прочего говорили о том, чтобы РФ не наносила удары по Киеву и другим украинским городам. Теперь Украина после заявления президента США Дональда Трампа ожидает, что эти договоренности будут выполняться. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в сети X.

"Важное заявление президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов обеспечить безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов", - заявил глава государства.

Как отметил президент Украины, "энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь".

В связи с этим Зеленский поблагодарил Трампа.

"Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться", - подчеркнул Зеленский.

По его убеждению, деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны.

При этом из заявления Зеленского не ясно, соглашалась ли Украина в ответ не атаковать какие-либо цели в РФ.

В вечернем обращении к украинцам Зеленский дополнительно отметил, что ситуация этой ночью и в ближайшие дни покажет, прекратит ли Россия наносить удары по украинской энергетике.

Президент также добавил, что почти каждый час с ним связывается украинская переговорная команда, в частности секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и другие участники делегации.

"Общаемся с партнерами – с американской стороной – о действительно эффективных форматах и действительно нужных результатах. Украина готова к встречам, Украина готова к решениям, и рассчитываем, что партнеры смогут быть максимально эффективными – в Европе, в Америке, везде. Именно так, как нужно для длительного мира", – добавил Зеленский.

В то же время, по его словам, все возможности достичь мира, гарантировать безопасность используются Украиной.

"Благодарю американскую сторону за усилия, чтобы в это время остановить удары по энергетике, и надеемся, что Америке удастся это обеспечить. Сегодня есть заявление президента Соединенных Штатов. Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет", - подчеркнул Зеленский.

Заявление Трампа об энергетическом перемирии

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой на целую неделю воздержаться от нанесения ударов по Киеву и ряду других городов, на что тот якобы согласился.

Между тем журналист Financial Times Кристофер Миллер на своей странице в соцсети X рассказал, что украинские чиновники узнали о прекращении российских ударов по энергетике из заявлений Трампа и не получали сигнала со стороны России. Также он отметил, что украинские чиновники не уверены, что перемирие действительно установлено.

