Трамп заявил, что попросил Путина 'не атаковать Киев и другие города'

Он говорит, что Путин согласился отказаться от обстрелов Киева и других украинских городов, "пока стоят сильные холода".

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой на неделю воздержаться от ударов по Киеву и ряду других городов, на что тот якобы согласился. Об этом Трамп сообщил во время выступления в Белом доме, пишет Clash Report.

"Я лично просил Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели пока стоят сильные холода. Он согласился это сделать", - сказал он.

Также Трамп утверждает, что сохраняет уверенность в возможности урегулирования конфликта в Украине.

"Мы урегулировали восемь конфликтов и, как мы думаем, скоро будет еще один. Стив Уиткофф очень усердно работает, и Джаред (Кушнер - УНИАН), и все остальные, и я думаю, что скоро мы его урегулируем", - заявил президент США.

"Энергетическое перемирие" - мнение экспертов

Ранее эксперт Алексей Мельник заявил, что информация о том, что Украина и Россия, вероятно, заключат перемирие, вполне возможна. Однако точно это можно будет подтвердить в ближайшие трое суток, когда в Киеве будут экстремальные морозы.

Анатолий Храпчинский отмечал, что такие заявления могут быть испытанием "внутренней температуры по России".

