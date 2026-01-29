Энергетическое перемирие с РФ: 'Флеш' рассказал, стоит ли в это верить

"Флеш" подчеркнул, что украинцы больше, чем враг, хотят окончания войны.

Если появится взаимная договоренность с РФ о прекращении ударов дипстрайками, то такая информация, прежде всего, будет обнародована официальными лицами и подразделениями Сил обороны, а не в российских Telegram-каналах. Об этом заявил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в Telegram.

Стоит ли верить в энергетическое перемирие с РФ

"Скажу очевидную и банальную вещь. Если в какой-то момент появится взаимная договоренность о прекращении ударов дипстрайками, и такой приказ действительно поступит войскам с двух сторон, то мы узнаем об этом (раньше публикаций РФ) от наших родных подразделений дипстрайков и официальных лиц", - отметил эксперт.

"Флеш" подчеркнул, что мы больше врага хотим окончания войны и, конечно, будем выполнять честно и быстро все договоренности.

"Цитировать и доверять информации, которую предоставляют неизвестные люди из ТГ-канала врага, странно", - добавил эксперт.

Трамп заявил, что он уговорил Путина на прекращение огня

Сегодня, 29 января, президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой на неделю воздержаться от ударов по Киеву и ряду других украинских городов. Он добавил, что глава РФ якобы согласился на это предложение.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер на своей странице в соцсети X рассказал, что украинские чиновники сообщили ему о том, что они узнали о прекращении огня с РФ из заявлений Трампа и не получали сигнала со стороны России. Также он отметил, что украинские чиновники не уверены, что перемирие действительно установлено.

Энергетическое перемирие между Украиной и РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, в интернете, в частности на каналах российских "военных корреспондентов", начала активно распространяться информация о том, что России запретили наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Впоследствии появились данные о том, что этот же запрет действует и на удары по территории РФ.

Основатель подразделения "Kraken" Константин Немичев в Telegram написал, что "похоже, энергетическое перемирие действует с обеих сторон".

На информацию отреагировал и "Николаевский Ваньок", заявив, что окончательного решения о прекращении ударов по энергетике между сторонами все еще нет. Поэтому украинцы должны быть бдительными.

