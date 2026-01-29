Спецпосланник Трампа заявил о 'значительном прогрессе' в вопросе завершения войны в Украине

Он также подтвердил, что следующая встреча делегаций состоится примерно через неделю.

Во время последней встречи в Абу-Даби удалось достичь "значительного прогресса" в отношении завершения войны РФ против Украины.

Такое заявление на брифинге сделал специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стив Уиткофф. По его словам, Украина считает, что в последнее время удалось достичь наибольшего прогресса "со времен Женевы".

"В прошлое воскресенье в Абу-Даби у нас было пять российских генералов вместе с Джаредом (Кушнером, – ред.), мной и Дэном Дрисколлом (министр армии США, – ред.). Мы считаем, что серьезно продвинулись", – заявил Уиткофф.

Спецпосланник Трампа также подтвердил, что следующая встреча делегаций состоится примерно через неделю. Уиткофф отметил, что сейчас между сторонами "происходит много позитивного во время обсуждения земельного соглашения", имея в виду вопрос территорий.

Переговоры и война в Украине: вы могли это пропустить

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил диктатора Путина не атаковать украинские города в ближайшее время. По словам американского лидера, правитель РФ согласился отказаться от обстрелов Киева и других населенных пунктов, "пока стоят сильные холода".

Между тем высокая представительница ЕС Кая Каллас говорит, что Россия не относится к переговорам в Абу-Даби серьезно. Однако Москва довольна тем, что США требуют от Украины серьезных уступок.

